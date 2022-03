Bugo Morgan lite: come è andata a finire la vicenda

Bugo torna protagonista in televisione con la nuova edizione di Pechino Express: vediamo com’è andata a finire la sua vicenda con Morgan dopo la clamorosa lite al Festival di Sanremo.

Uno dei momenti più assurdi e iconici della storia recente del Festival di Sanremo è sicuramente rappresentato dalla lite tra Morgan e Bugo, in gara insieme durante l’edizione del 2020. La versione modificata ds Morgan, la fuga di Bugo e quei momenti d’incredulità che hanno seguito l’accaduto. A due anni di distanza il cantante torna protagonista in televisione, pronto a partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ma andiamo prima a vedere come si è conclusa la clamorosa vicenda della lite con Morgan

Bugo: com’è finita la lite con Morgan

Dopo la squalifica dal Festival di Sanremo a causa del cambiamento del testo, Bugo ha citato in tribunale Morgan, chiedendo un risarcimento per la violazione dei diritti del testo. Il tribunale di Milano ha dato ragione all’accusatore, sottolineando come la modifica del testo apportata da Morgan sia illecita. Il tribunale ha dunque disposto di cessare ogni associazione del nuovo testo alla canzone e ha obbligato Morgan a rimuovere ogni riferimento alla nuova versione del brano dai propri profili social, disponendo una penale per la violazione di questi provvedimenti.

Bugo si è messo dunque alle spalle l’incidente con Morgan, almeno dal punto di vista formale. In pratica quella brutta figura lo ha continuato a perseguitare, infatti quando l’anno dopo Bugo è tornato al Festival ha lamentato i continui scherni ricevuti per ciò che era accaduto un anno prima. Inoltre l’esperienza non è nemmeno andata benissimo, col cantante che si è piazzato al terzultimo posto col brano E invece sì. Ora con Pechino Express Bugo vuole mettersi definitivamente alle spalle quella lite con Morgan.

