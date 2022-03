Pechino Express 2022 va in onda su Sky per la prima volta ma conferma Costantino Della Gherardesca alla sua guida. C’è bisogno di spensieratezza in questo periodo storico drammatico, ha spiegato il conduttore, che spera lo show possa dare il proprio contributo.

L’appuntamento con Pechino Express 2022 è fissato per la prima serata del giovedì, proprio quando su Canale 5 va in onda il Grande Fratello VIP. Uno scontro a distanza decisamente interessante in termini di pubblico, reso ancora più intrigante dal fatto che in qualche modo si sfidino due parenti, Costantino e Barù.

Il legame tra le case nobiliari italiane e la televisione è molto forte. Il passato parla chiaro, così come il presente. Costantino Della Gherardesca è un celebre personaggio televisivo ormai. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al Chiambretti Night e da quasi un decennio è il conduttore di Pechino Express (tra gli altri programmi). Proprio grazie a questo show il pubblico ha avuto modo, tempo fa, di conoscere Barù, oggi tra i concorrenti del Grande Fratello VIP.

Una personalità molto sfaccettata e intrigante, che ha di fatto conquistato tutti. È il personaggio di cui si parla maggiormente in questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Sapevate che Barù e Costantino Della Gherardesca sono parenti? I due sono zio e nipote ma il rapporto non è così standard, per così dire, come si potrebbe pensare. I due sono legatissimi ma, prima di spiegare ciò, proviamo a capire come si sviluppa il loro grado di parentela.

Iniziamo col dire che il nome completo del nipote è Barù Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Nato nel 1977, Costantino Della Gherardesca vanta legami famigliari a dir poco eccellenti. Da una parte si lega al ramo della famiglia del conte Ugolino e dall’altro a quello della casata di Bonifacio VIII. In questo secondo caso si fa riferimento ai Gaetani dell’Aquila d’Aragona, essendo lui nato dalla relazione tra Costanza della Gherardesca e Alvin Vereconti. Sua madre è stata sposata in precedenza con Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona (matrimonio annullato), con il quale ha avuto due figli. Una di questi, Olimpia Gaetani dell’Aquila, è di fatto la sorellastra di Costantino e madre di Barù (pare non pervenuto).

Costantino Della Gherardesca e Barù: rapporto speciale

Per quanto il rapporto con i fratellastri Olimpia e Filippo sia sempre stato un po’ complesso, il legame tra Costantino Della Gherardesca e Barù è invece molto stretto. A dividerli sono appena quattro anni d’età, essendo lo zio nato nel 1977e il nipote nel 1981.

Entrambi sono stati spediti a studiare presso un collegio svizzero. Un’esperienza che li ha uniti. Il rapporto ha subito un naturale colpo d’arresto quando il nipote si è trasferito con la madre e la sorella sul lago Tahoè, tra Nevada e California. Costantino è invece rimasto in Italia, dove si è costruito una carriera. I due si sono visti meno ma mai persi del tutto. Al ritorno nel nostro Paese di Barù, dedicatosi intanto ad alcune attività imprenditoriali, si sono ritrovati, provando insieme la scalata al successo in TV.

