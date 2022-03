Costantino della Gherardesca fidanzato: la sorpresa inaspettata

Costantino della Gherardesca, scopriamo chi è il fidanzato del nobile conduttore di Pechino Express.

Torna Pechino Express e torna nei panni di conduttore Costantino della Gherardesca, vero e proprio simbolo ormai della trasmissione. Il nobile conduttore racconterà il viaggio delle dieci coppie dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti nella Rotta dei Sultani. Andiamo però a scoprire qualche dettaglio sulla vita privata di Costantino della Gherardesca, in particolare chi è il fidanzato.

PECHINO EXPRESS 2021-2022 QUANDO INIZIA, CONCORRENTI E DOVE VANNO

Costantino della Gherardesca: il fidanzato

Una delle curiosità che circondano il conduttore di Pechino Express riguarda sicuramente la sua vita sentimentale. Costantino della Gherardesca è single o c’è qualcuno nella sua vita? Non ci sono informazioni a riguardo, ma pare che il conduttore sia single e che non ci sia alcuna persona speciale nella sua vita. L’uomo inoltre ha ammesso durante un’intervista concessa a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno che nella sua vita raramente è stato innamorato, forse solo una volta, ma brevemente. Una sorpresa considerando che il gossip intorno al conduttore di Pechino Express è sempre stato molto vivo.

Le domande sono destinate a rimanere senza risposte certe, perché nonostante la sua incredibile notorietà, Costantino tiene celata la sua vita privata, di cui rivela poco e parla senza grande entusiasmo. Durante quella stessa intervista, l’uomo ha ammesso anche di non avere tempo per l’amore, perché il suo obiettivo è di lavorare il prima possibile per andare in pensione il prima possibile. Che sia una reale convinzione o meno, pare quindi che nella vita di Costantino non sia nessuno e che l’uomo nemmeno è alla ricerca dell’amore. Per ora nell’imminente futuro del conduttore c’è Pechino Express, dove vestirà per una puntata anche i panni del viaggiatore: un appuntamento sicuramente da non perdere.

