Costantino Della Gherardesca è alla guida di Pechino Express 2022. Confermato il famoso conduttore, che passa con tutto lo show da Rai a Sky. Tanti i concorrenti a dir poco interessanti, tra i quali Victoria Cabello, che con il nobile personaggio ha avuto un legame quasi famigliare.

Cos’è che lega Costantino Della Gherardesca e Victoria Cabello? Non si tratta di certo di un gran segreto ma potreste esservi persa la notizia. Spoiler: non si tratta di una semplice amicizia.

Costantino Della Gherardesca e Victoria Cabello: cosa li unisce

Costantino Della Gherardesca e Victoria Cabello sarebbero potuti diventare parenti. Il motivo è molto semplice. Lei è stata legata sentimentalmente a Barù, celebre nipote del noto conduttore, ora alla ribalta grazie al Grande Fratello VIP.

La loro relazione è stata al centro di numerosi rumor, anche dopo la rottura. Alcuni avevano ipotizzato un ritorno di fiamma. Si può dire che il suo nome sia giunto sui giornali italiani proprio in quel periodo, a cavallo tra la sua partecipazione a Pechino Express e la storia d’amore con la celebre Victoria Cabello. Un amore iniziato nel 2013 e conclusosi alcuni anni dopo. Non una relazione canonica, verrebbe da dire, analizzando le parole della conduttrice a Le Invasioni Barbariche del 2015: “Non so se sia il mio fidanzato o meno. Non è qualcosa che mi ha mai chiesto. Ci frequentiamo e di certo non giochiamo a Risiko quando ci vediamo. Stiamo capendo”.

Victoria Cabello: Barù è gay?

Di recente Victoria Cabello, che partecipa a Pechino Express 2022, ha avuto modo di tornare a parlare dell’ex fidanzato Barù. All’interno della casa del Grande Fratello VIP è stata pronunciata una frase da Nathaly Caldonazzo, che ha supposto Barù fosse gay perché, a suo dire, odia le donne.

A domanda diretta di Alfonso Signorini, il concorrente si è detto serenamente eterosessuale. Ha parlato un po’ del suo passato, ovvero dell’ambiente molto inclusivo nel quale è cresciuto, così come dichiarato anche dallo zio Costantino Della Gherardesca: “Ero circondato da persone molto aperte, che non avrebbero avuto alcun problema se fossi stato con un uomo”.

Victoria Cabello, intervistata da D de La Repubblica, ha risposto a una domanda intrigante sui suoi ex, ovvero cosa direbbero della sua partecipazione a Pechino Express. Parlando di Barù si è così espressa: “Barù, sulla cui eterosessualità vorrei rassicurare tutti, mi direbbe semplicemente che si mangia divinamente da quelle parti”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI