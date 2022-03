Cristian Dondi di Pechino Express 2022 chi è e perché in coppia con Bugo

Cristian Dondi prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Bugo: scopriamo chi è e perché partecipa col cantante.

Torna dopo due anni Pechino Express, giunto alla nona edizione nella sua versione italiana. Sta per prendere il via il viaggio delle coppie che si sfideranno per la vittoria finale e tra queste c’è quella formata da Bugo e Cristian Dondi. Conosciamo bene il cantante, protagonista degli ultimi due Festival di Sanremo e noto soprattutto per la clamorosa lite con Morgan nell’edizione del 2020. Ma chi è il suo compagno di viaggio? Scopriamo tutto su Cristian Dondi, dal legame che lo unisce a Bugo fino a cosa fa nella vita.

PECHINO EXPRESS 2021-2022 QUANDO INIZIA, CONCORRENTI E DOVE VANNO

Chi è Cristian Dondi

Partiamo dal motivo per cui Cristian Dondi viaggia insieme a Bugo, formando la squadra degli Indipendenti nella nuova edizione di Pechino Express: i due sono migliori amici da ormai tantissimi anni, si conoscono sin dall’adolescenza e hanno condiviso tantissimi momenti insieme. I due hanno anche condiviso per un pezzo l’attività artistica, con Cristian che ha suonato insieme a Bugo per più di dieci anni, finché non ha deciso di cambiare ambito di lavoro, impegnandosi nel settore dell’audiovisivo.

Classe 1976, dopo la fine dell’esperienza musicale Dondi decide di recarsi a Londra per intraprendere il suo nuovo mestiere. Acquisisce una formazione professionale e inizia a fare esperienza nel filmmaking, lavorando come freelance e arrivando a collaborare con realtà molto importanti come Discovery Channel, MTV e Sky.

Dopo aver condiviso tantissime esperienze insieme, dagli anni dell’adolescenza all’amicizia più adulta fino all’avventura musicale, i due amici fraterni sono pronti a imbarcarsi anche nel viaggio di Pechino Express, con l’obiettivo di riuscire a trionfare in questa nona edizione, pronta a prendere il via giovedì 10 marzo sotto la conduzione di Costantino della Gherardesca.

