Cristiano Di Luzio Ciao Darwin: com’era nella sfilata in intimo FOTO

Cristiano Di Luzio è tra i partecipanti alla nuova edizione di Pechino Express: vediamo com’era ai tempi di Ciao Darwin.

Tra le coppie protagoniste della nuovissima edizione di Pechino Express c’è quella composta da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. Coppia nel gioco, ma anche nella vita reale, non a caso i due sono I fidanzatini dello show. La loro relazione ha inizio nel dicembre 2020 e, nonostante la grande differenze d’età che li divide, i due sono più uniti che mai. Lei è un nome importante del cinema, attiva prima come attrice e poi come produttrice.

Lui è invece una new entry del mondo dello spettacolo, dopo aver lavorato a lungo sulle navi da crociera ha intrapreso la carriera da imprenditore e si è fatto conoscere al pubblico televisivo grazie alla partecipazione a Ciao Darwin, che di fatto ha lanciato la sua carriera come modello. A tal proposito, vediamo com’era l’uomo nella sfilata di intimo nella trasmissione di Canale 5.

PECHINO EXPRESS 2021-2022 QUANDO INIZIA, CONCORRENTI E DOVE VANNO

Cristiano Di Luzio: com’era a Ciao Darwin

Risale al 2019 la partecipazione di Cristiano Di Luzio a Ciao Darwin: durante la puntata Umani contro Mutanti l’uomo è stato protagonista della famosa sfilata in intimo, uno degli appuntamenti tradizionali dello show di Canale 5. Da quel momento Di Luzio si è fatto conoscere e ha sicuramente aumentato la propria portata mediatica. Nel dicembre 2020 è arrivato poi il fidanzamento con Rita Rusic, storica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e produttrice di alcuni film di successo come Scusa ma ti chiamo amore.

Ora i due sono pronti a condividere anche l’esperienza a Pechino Express, compiendo insieme la Rotta dei Sultani, dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di vincere la nona edizione dell’amatissimo programma di Sky.

