Fru è tra i protagonisti di Pechino Express, in coppia con la collega Aurora Leone: scopriamo qual è il suo vero nome e perché si chiama così.

Dopo il successo ottenuto a Lol e nella serie di Netflix Generazione 56k, Fru è pronto a tornare in televisione da protagonista della nuova edizione di Pechino Express. Il comico viaggerà insieme ad Aurora Leone, compagna anche nei The Jackal. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Fru, in particolare sul perché ha scelto questo nome.

PECHINO EXPRESS 2021-2022 QUANDO INIZIA, CONCORRENTI E DOVE VANNO

Fru: perché si chiama così

Il vero nome di Fru è Gianluca Colucci. Classe 1995, si unisce ai The Jackal solo nel 2016, quando il gruppo esiste da ormai più di dieci anni. Fru si è imposto all’attenzione del grande pubblico soprattutto, come detto, con la sua partecipazione allo show di Amazon Prime Video Lol e alla serie di Netflix Generazione 56k.

Anche prima dell’approdo tra le fila dei The Jackal, il comico aveva cominciato a farsi conoscere col nome di Fru, ma in realtà non si sa bene perché abbiamo scelto questo nome. Da quando è arrivato il successo si è sempre presentato col nome di Gianluca Fru, un vero e proprio marchio di riconoscibilità, considerando anche la facile fruibilità del nome che ha scelto.

Oltre a essere un simpaticissimo comico, Fru è anche un abile compositore, molto appassionato di musica. Gianluca ha infatti studiato in conservatorio e sa suonare molti strumenti. Durante la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo ha anche avuto l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston, interpretando Pierfrancesco Favino e dando vita a GNIGNI, tormentone che lo ha reso noto. Ora rivedremo Fru in televisione durante la nuova edizione di Pechino Express, al fianco di un’altra componente dei The Jackal come Aurora Leone.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI