Giulia Paglianiti di Pechino Express 2022 chi è e cosa fa nella vita

Tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express c’è Giulia Paglianiti: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Tutto pronto per l’attesissimo ritorno di Pechino Express dopo due anni di assenza. Il viaggio riparte e tra i concorrenti in gara c’è Giulia Paglianiti, che insieme ad Anna Ciati compone il gruppo delle TikToker. Scopriamo chi è la concorrente di Pechino Express e cosa fa nella vita.

Chi è Giulia Paglianiti

Classe 2000, Giulia Paglianiti è una giovanissima star del web. Nata a Limbiate, Milano, durante gli anni del Liceo decide di dedicarsi con costanza al mondo dei social, ottenendo un grande seguito su Instagram. La svolta avviene con l’approdo su TikTok, il social per eccellenza delle nuove generazioni, dove con le amiche Anna Ciati e Gaia Bianchi dà vita al trio Le Superchicche, ispirandosi alle tre famose protagoniste del cartone animato con capelli di colori diversi.

Il successo di TikTok la lancia nell’olimpo delle star del web e successivamente Giulia sbarca anche su Twitch, dove spopola col racconto delle sue avventure amorose, o meglio disavventure, nella rubrica Giulia Cornuta, divenuta in pochissimo tempo molto popolare.

Ora per Giulia Paglianiti si apre un nuovo capitolo della sua esperienza, stavolta non sul web ma nel mondo della televisione. La compagna di viaggio per Pechino Express è l’amica e collega tiktoker Anna Ciati, con cui condivide una lunga amicizia e la fortuna sul web. Vedremo se il loro legame potrà aiutarle a riuscire a trionfare nella nona edizione di Pechino Express, pronta a prendere il via sotto la conduzione di Costantino della Gherardesca. Giulia e Anna, così come tutti gli altri concorrenti, percorreranno la Rotta dei Sultani, passando per Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

