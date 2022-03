Grande Fratello VIP pronostici televoto 10 marzo: chi è in nomination

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova puntata, l’ultima prima della finale del 14 marzo: scopriamo chi sarà il concorrente eliminato secondo i pronostici.

Ormai ci siamo: la finalissima del Grande Fratello Vip 6, l’edizione più lunga di sempre del programma, è alle porte. Giovedì 10 marzo andrà in onda la penultima puntata del reality, prima del gran finale previsto per il 14 marzo. I qualificati alla finale sono per ora Davide Silvestri, Delia Duran e Lulù Selassie: restano due slot da assegnare durante la serata. Gli ultimi due finalisti dovrebbero essere assegnati tramite dei televoti flash indetti durante la serata, per cui tutto è incerto e ogni vippone può legittimamente sperare di riuscire a strappare un pass per la finale. Chi vive in una posizione molto più incerta questa penultima puntata sono Manila Nazzaro e Barù, che sono in nomination per lasciare la casa. Uno dei due dunque verrà sicuramente eliminato, mentre l’altro si giocherà la possibilità di approdare in finale: scopriamo i pronostici a riguardo.

ANTICIPAZIONI GF VIP 10 MARZO, TORNANO IN GIOCO ALLA SEMIFINALE

Chi uscirà stasera 10 marzo dal Grande Fratello Vip

Come al solito, possiamo farci un’idea di come potrebbe andare il televoto grazie al sondaggio social indetto dal sito del Grande Fratello. In questo momento Barù può contare su una manciata di preferenze di vantaggio su Manila, ma la distanza tra i due è davvero poca e tutto è ancora in bilico. Il nipote di Costantino della Gherardesca comunque si presenta come favorito per rimanere nella casa e giocarsi l’accesso alla finale, ma tutto è ancora aperto e Manila può legittimamente sperare di ribaltare i pronostici.

Chi riuscirà a salvarsi dal televoto dovrà poi vedersela con Giucas Casella, Jessica Selassie e Sophie Codegoni per ottenere un posto in finale. 4 vip per due posti: l’attesa si fa davvero frenetica all’interno della casa.

