Matrimonio a prima vista 2022 cosa è successo ieri 9 marzo: hanno consumato?

Mercoledì 9 marzo è andato in onda un nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista 2022. Raggiunta una nuova tappa decisamente interessante nel percorso di queste neo coppie di coniugi.

Come prosegue la storia delle tre coppie al centro della nuova edizione di Matrimonio a prima vista 2022? Di seguito vi riportiamo il sunto di quanto successo nella puntata del 9 marzo.

Matrimonio a prima vista 9 marzo: cos’è successo

Avevamo lasciato le tre coppie, composte da Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina, in luna di miele e poi alla ricerca di un appartamento dove iniziare la convivenza. Questa fase, la più interessante e ricca di eventi, è al centro della puntata di Matrimonio a prima vista del 9 marzo.

La luna di miele è ufficialmente finita e dovranno riuscire a trovare un equilibrio casalingo e al tempo stesso conoscersi un po’ meglio, in vista della scelta finale. Mattia e Cristina sembrano di gran lunga i più affiatati, considerando come non vi siano state tensioni tra i due, non come avvenuto nelle altre coppie in gioco.

Il programma prevedere un incontro tra i concorrenti. Due appuntamenti separati, uno tutto al femminile e l’altro tutto al maschile. Un confronto molto utile, che passa rapidamente dall’aspetto estetico alla sfera intima. Giorgia ci tiene a sottolineare come Antonio sia un amico, per ora. Nessuna scintilla è scattata in lei. Ben differente il discorso per Mattia e Cristina. Il dialogo viene loro naturale e si registra una certa complicità.

Deluso Gianluca, che svela agli altri due come Giorgia intenda sfruttare il programma per cambiare se stessa. È un viaggio interiore, il suo, che riguarda ben poco lui.

Matrimonio a prima vista 9 marzo: convivenza

Antonio e Giorgia hanno iniziato a convivere a Roma. Lei si sta lentamente abituando alla vita di coppia, ritenendo lui sempre meno uno sconosciuto. Un passo in avanti molto importante. Lui prova invece ad avere un approccio più intimo con la neo moglie, di cui è pronto a incontrare gli amici più cari.

La convivenza di Gianluca e Giorgia si svolge a Torino. Lui fa di tutto per corteggiarla. Si presenta alla stazione con dei fiori e, dopo averle mostrato il suo appartamento, le regala una macchina da scrivere. Un simbolo del sogno di lei di pubblicare un libro.

Cristina e Mattia sono la coppia più forte ma anche quella chiamata alla prova più dura. Lei gli organizza un tour in provincia di Brescia, nei luoghi della sua infanzia, preparandosi poi alla crociera con un’amica. Staranno lontani 7 giorni e lei teme di non sentire la sua mancanza o, magari, di non provocare questa sensazione in lui.

