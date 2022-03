Oscar 2022 Encanto: trama cast e teoria Bruno

Encanto è senza dubbio uno dei film d’animazione Disney più apprezzati degli ultimi anni. Dalla storia alle canzoni, il pubblico di bambini, giovanissimi e adulti è impazzito per questo titolo del 2021.

Candidato a tre nomination agli Oscar 2022, segna con Raya e l’ultimo drago un evento non comune. Per l’ottava volta nella storia della Disney due classici d’animazione sono stati distribuiti nello stesso anno solare. Tra gli autori della storia spicca il nome di Lin-Manuel Miranda, celebre attore, regista e sceneggiatore, impegnato anche nella stesura delle canzoni. Una vera garanzia.

Encanto, trama e cast

L’intero film si svolge nella magica città di Encanto, sita tra le montagne della Colombia. La pellicola segue le vicende della famiglia Madrigal, e nello specifico della giovane Mirabel. Tutti i suoi famigliari sono dotati di poteri, acquisiti in giovane età durante una speciale cerimonia. Loro vivono in una casa magica, che li protegge e aiuta ad acuire le loro capacità, cruciali per la vita della cittadina.

Mirabel è l’unica a non aver mai ricevuto un dono. Per questo motivo cresce con una profonda ferita nell’animo, ampliata dalla disapprovazione di sua nonna, vera padrona di casa. Autoritaria come poche, gestisce la vita di tutti e impone il proprio volere, convinta di lavorare per il bene comune.

Una situazione perfetta soltanto dall’esterno. Tra le mura di Casita, infatti, si intravedono pericolose crepe, tanto nella muratura quanto negli animi dei protagonisti. Qualcosa sta per accadere e la magia sembra destinata a scemare del tutto. Sarà Mirabel la causa di tutto o si rivelerà l’unica fonte di salvezza?

Tutto si incentra sulle capacità empatiche di Mirabel. È l’unica a riuscire a guardare le cose da una prospettiva differente, aguzzando lo sguardo sui propri cari e leggendone lo spirito. Non a caso indossa gli occhiali (unico personaggio femminile Disney ad averne), simbolo della sua capacità di vedere le cose da un altro punto di vista. Il suo stesso nome indica ciò: Mirabel, da mira ovvero guardare.

Ecco il cast originale di Encanto:

Stephanie Beatriz: Mirabel Madrigal

María Cecilia Botero: Abuela Alma Madrigal (dialoghi)

Olga Merediz: Abuela Alma Madrigal (canto)

Wilmer Valderrama: Agustin Madrigal

Adassa: Dolores Madrigal

Diane Guerrero: Isabela Madrigal

Mauro Castillo: Fèlix Madrigal

Angie Cepeda: Julieta Madrigal

Jessica Darrow: Luisa Madrigal

Rhenzy Feliz: Camilo Madrigal

Carolina Gaitán: Pepa Madrigal

Ravi-Cabot Conyers: Antonio Madrigal

John Leguizamo: Bruno Madrigal

Juan Castano: Osvaldo

Maluma: Mariano Guzmán

Alan Tudyk: Pico

Ecco il cast italiano di Encanto:

Margherita De Risi: Mirabel Madrigal

Franca D’Amato: Abuela Alma Madrigal

Nanni Baldini: Agustin Madrigal

Ilaria De Rosa: Dolores Madrigal

Angie Cepeda: Julieta Madrigal

Alessia Amendola: Luisa Madrigal

Diana Del Bufalo: Isabela Madrigal

Luca Zingaretti: Bruno Madrigal

Álvaro Soler: Camilo Madrigal

Renata Fusco: Pepa Madrigal

Francesco Infussi: Antonio Madrigal

Fabrizio Vidale: Fèlix Madrigal

Gianfranco Miranda: Mariano Guzmán

Emmanuel Curtil: Pico il tucano

Encanto, teoria su Bruno

Dopo l’uscita di Luca ed Encanto, i fan si sono chiesti sul web se la Disney volesse mandare un messaggio a qualcuno di nome Bruno. Una sorta di ammonimento attraverso due pellicole animate particolarmente celebrate. Da “Silenzio, Bruno” a “Non si nomina Bruno”, il dubbio è legittimo. Che si tratti di un gioco interno all’azienda? Una sorta di scommessa tra sceneggiatori? Nulla di tutto questo. In merito si è espressa Charise Castro Smith, sceneggiatrice e co-regista di Encanto. La scelta del nome Bruno è stata frutto di una decisione improvvisa di Lin-Manuel Miranda. Durante una call di lavoro si era giunti a discutere del nome dello zio di Mirabel da tempo svanito nel nulla. Inizialmente si era pensato a Oscar. Miranda aveva però difficoltà nell’inserirlo in un testo musicale. Ha così proposto Bruno, che meglio si adattava alle sue rime.

Encanto, Non si nomina Bruno: testo

Non si nomina Bruno, dal titolo We don’t talk about Bruno nella versione originale, di cui di seguito riportiamo il testo, è diventata un fenomeno mondiale. La canzone ha conquistato il pubblico e di conseguenza i social. Ha superato Leti t Go nelle classifiche Billboard, divenendo il singolo di maggior successo della Disney degli ultimi 26 anni. Ecco il testo integrale:

We don’t talk about Bruno, no, no, no!

We don’t talk about Bruno… but

It was my wedding day

It was our wedding day

We were getting ready, and there wasn’t a cloud in the sky

No clouds allowed in the sky

Bruno walks in with a mischievous grin-

Thunder!!

You telling this story, or am I?

I’m sorry, mi vida, go on

Bruno says, “It looks like rain”

Why did he tell us?

In doing so, he floods my brain

Abuela, get the umbrellas

Married in a hurricane

What a joyous day… but anyway

We don’t talk about Bruno, no, no, no!

We don’t talk about Bruno!

Hey! Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling

I could always hear him sort of muttering and mumbling

I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch

It’s a heavy lift, with a gift so humbling

Always left Abuela and the family fumbling

Grappling with prophecies they couldn’t understand

Do you understand?

A seven-foot frame

Rats along his back

When he calls your name

It all fades to black

Yeah, he sees your dreams

And feasts on your screams (hey!)

We don’t talk about Bruno, no, no, no! (We don’t talk about Bruno, no, no, no!)

We don’t talk about Bruno (we don’t talk about Bruno!)

He told me my fish would die

The next day: dead! (No, no!)

He told me I’d grow a gut!

And just like he said… (no, no!)

He said that all my hair would disappear, now look at my head (no, no! Hey!)

Your fate is sealed when your prophecy is read!

He told me that the life of my dreams would be promised, and someday be mine

He told me that my power would grow, like the grapes that thrive on the vine

Óye, Mariano’s on his way

He told me that the man of my dreams would be just out of reach

Betrothed to another

It’s like I hear him now

Hey sis, I want not a sound out of you (it’s like I can hear him now)

I can hear him now

Um, Bruno…

Yeah, about that Bruno…

I really need to know about Bruno…

Gimmie the truth and the whole truth, Bruno

(Isabella, your boyfriend’s here)

Time for dinner!

A seven-foot frame (it was my wedding day, it was our wedding day)

Rats along his back (we were getting ready)

When he calls your name (and there wasn’t a cloud in the sky)

It all fades to black (no clouds allowed in the sky!)

Yeah, he sees your dreams (Bruno walks in with a mischievous grin-)

And feasts on your screams (thunder!)

You telling this story, or am I?

I’m sorry, mi vida, go on (óye, Mariano’s on his way)

Bruno says, “It looks like rain” (a seven-foot frame, rats along his back)

In doing so, he floods my brain

Married in a hurricane

He’s here!

Don’t talk about Bruno, no! (Why did I talk about Bruno?)

Not a word about Bruno

I never should’ve brought up Bruno!

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI