Paride Vitale Pechino Express 2022 chi è

Paride Vitale è uno dei concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, in coppia con la conduttrice Victoria Cabello: scopriamo chi è l’uomo.

Paride Vitale e Victoria Cabello formano il duo dei Pazzeschi, una delle coppie in gara nella nuovissima edizione di Pechino Express, che torna dopo due anni di assenza. I concorrenti saranno chiamati a percorrere la Rotta dei Sultani, attraversando il Medio Oriente dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Victoria Cabello, che torna in televisioni dopo diversi anni di assenza a causa della malattia di Lyme che l’ha fortemente debilitata. Al suo fianco ci sarà l’amico di una vita, Paride Vitale: scopriamo tutto sull’uomo che accompagna la conduttrice nel viaggio in Medio Oriente.

Pechino Express 2022 tappe: il viaggio città per città

Chi è Paride Vitale

Paride Vitale nasce il 4 agosto 1977 a Pescasseroli, paese che si trova in provincia de L’Aquila, Abruzzo. Sin da piccolo si appassiona alla scrittura e aspira a fare il giornalista, ma dopo gli studi liceali decide di iscriversi alla facoltà di Economia a Bologna. Qui si laurea e inizia a lavorare per la storica casa automobilistica Mini, iniziando di fatto la sua carriera come manager. Paride contribuisce al forte rilancio della casa inglese in Italia e dopo sette anni di lavoro passa a Sky, dove lavora come organizzatore di eventi.

Nel 2011 Vitale decide quindi di tentare l’impresa personale, aprendo la propria agenzia di consulenza, la Paridevitale S.r.l. che diventa un’importantissima agenzia di organizzazione eventi e relazioni pubbliche con collaborazioni di spicco con marchi di rilievo come Sky, Disaronno e Seletti.

Ora per Paride Vitale arriva l’esperienza a Pechino Express, in coppia con l’amica Victoria Cabello, pronta al grande ritorno dopo aver superato con successo tutte le problematiche derivanti dalla malattia di Lyme che l’ha colpita.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI