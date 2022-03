Sasha Sabbioni di Pechino Express 2022: cosa fa nella vita la figlia della Stefanenko

Sono le 10 le coppie di concorrenti di Pechino Express 2022. Tra di loro spazio a Mamma e Figlia, duo composto da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, sua figlia appunto.

Scopriamo qualcosa in più sulla giovane Sasha, dal momento che su sua madre sappiamo ormai tutto. Oltre a essere figlia d’arte, cosa fa nella vita di tutti i giorni? Scopriamolo insieme.

Chi è Sasha Sabbioni

Per quanto possa essere abituata a essere definita semplicemente come la figlia di Natasha Stefanenko, Sasha Sabbioni è pronta a farsi conoscere per ciò che è. Ha personalità da vendere e tanto da offrire. Promette d’essere una delle protagoniste di Pechino Express 2022.

È nata ad Ancona il 30 settembre 2000. Ha appena 21 anni ed è una studentessa. Figlia unica, cresciuta in una famiglia splendida. I suoi genitori sono insieme da più di 20 anni e ancora incredibilmente felici. Suo padre è Luca Sabbioni, ex modello e oggi imprenditore nel mondo delle calzature. I suoi genitori le hanno dato la possibilità di studiare all’estero, frequentando le superiori a Los Angeles. Tornata in Italia, precisamente a Milano, studia per ottenere la laurea in Economics and Management. In tanti si attendevano da lei un approdo nel mondo dello spettacolo ma l’istruzione viene prima di tutto. Lo sa bene sua madre Natasha, laureata in ingegneria.

Dei suoi hobby sappiamo che adora nuotare. Lo fa a livello agonistico e le piace anche sfilare, proprio come mamma e papà. Parla fluentemente italiano, inglese e russo e ha una gran passione per la lettura.

Se avrà un futuro o meno nel mondo dello spettacolo dipenderà probabilmente da come andrà Pechino Express. Il suo profilo sarà di certo preso d’assalto e vedrà aumentare il numero dei follower. Dovesse giocarsi bene le sue carte, potremo probabilmente vederla in TV ancora a lungo.

