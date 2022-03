Victoria Cabello e Paride Vitale perché in coppia a Pechino Express 2022: la verità

Victoria Cabello e Paride Vitale partecipano insieme alla nuova edizione di Pechino Express: scopriamo perché i due viaggiano insieme e il legame che li unisce.

Tra le coppie che saranno protagoniste della nuova, attesissima, edizione di Pechino Express c’è quella composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. La conduttrice torna in televisione dopo una lunga assenza dovuta alla malattia di Lyme che l’ha pesantemente afflitta e lo fa al fianco del manager Paride Vitale, con cui percorrerà la Rotta dei Sultani con l’obiettivo di vincere la nona edizione di Pechino Express. Ma che rapporto intercorre tra i due? Scopriamo perché viaggiano insieme.

Costantino Della Gherardesca e Victoria Cabello: c’è un legame che li unisce

Il rapporto tra Victoria Cabello e Paride Vitale

I due compongono il duo dei Pazzeschi in gara a Pechino Express. Tra i due c’è un solido rapporto di amicizia che dura ormai da oltre vent’anni. Un legame molto saldo, pronto a consolidarsi ancora di più grazie all’esperienza in Pechino Express.

Paride è un manager che si occupa di consulenza in strategie di comunicazione e di organizzazione eventi. Ha 48 anni, è originario di Pescasseroli, Abruzzo, ma da tanto vive a Milano. Victoria Cabello è un volto molto noto della televisione, una famosa conduttrice che però negli ultimi anni ha dovuto abbandonare il piccolo schermo a causa della malattia di Lyme che l’ha colpita e l’ha debilitata pesantemente. Con fatica la donna è riuscita a riprendersi, superando anche la paura e la perdita di fiducia causatele dal male, e ora è pronta a rimettersi in gioco a Pechino Express.

I due saranno dunque in gara insieme e percorreranno la Rotta dei Sultani, in Medio Oriente, con l’obiettivo di battere le altre coppie in gara e di trionfare nella nuova edizione di Pechino Express.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI