Chi è Aurora Ruffino, Rebecca nella fiction Noi

Aurora Ruffino, scopriamo chi è l’attrice che interpreta Rebecca nella fiction di Rai 1 Noi: tutto su di lei e sul suo personaggio.

Ha fatto il suo esordio Noi, riadattamento italiana di una delle serie tv di maggior successo degli ultimi tempi a livello mondiale: This is Us. All’interno del cast figura anche Aurora Ruffino, che nella fiction interpreta il personaggio di Rebecca. Scopriamo tutto sull’attrice e sul personaggio cui dà vita in Noi.

Chi è Aurora Ruffino

Aurora Ruffino nasce il 22 maggio 1989 in provincia di Torino. La sua infanzia viene segnata dalla scomparsa prematura della madre, venuta a mancare quando Aurora aveva appena cinque anni. La donna ha parlato di questa esperienza raccontando di averla potuta superare solo tramite l’accettazione, ma le delicate vicende familiari non terminano qua. Aurora, insieme ai suoi fratelli, è anche stata abbandonata dal padre Giuseppe, che per questo si è visto revocare la patria potestà. L’attrice è stata dunque cresciuta dai nonni e dalla zia materna.

Sin da giovane si appassiona alla recitazione e dopo la maturità decide di frequentare la Gipsy Musical Academy di Torino, esordendo al cinema nel 2010 con La solitudine dei numeri primi. Continua intanto a studiare a Roma, al Centro sperimentale di cinematografia, e intanto la sua carriera spicca il volo, partecipando alla serie tv Questo nostro amore e al film Bianca come il latte, rossa come il sangue.

Col tempo Aurora Ruffino è diventata una figura molto importante nel mondo delle fiction, prendendo parte a due serie molto amate come Braccialetti Rossi e Un passo dal cielo. Ora per l’attrice c’è anche l’esperienza in Noi, dove veste i panni di Rebecca.

Chi è Rebecca in Noi

Aurora Ruffino interpreta dunque Rebecca, la madre della famiglia protagonista del racconto in Noi, nonché moglie di Pietro, interpretato da Lino Guanciale. Nella versione originale il personaggio a cui si ispira Rebecca, quello di Rebecca Pearson, è interpretato da Mandy Moore, attrice celebre per aver preso parte a diverse commedie romantiche. Come nell’originale, Noi mette in scena le vicende di due genitori, Rebecca e Pietro, che crescono i loro tre figli Claudio, Cate e Daniele cercando di garantirgli una vita felice.

