Uomini e Donne chi è Valeria corteggiatrice di Matteo

Uomini e Donne, scopriamo chi è Valeria, la corteggiatrice di Matteo Ranieri nel trono classico del dating show.

Arriva una nuova corteggiatrice per Matteo. Il tronista sta trovando alcune difficoltà nel suo percorso all’interno di Uomini e Donne, dopo aver eliminato Denise ha deciso di non voler continuare nemmeno la conoscenza con Federica, aprendo dunque di fatto la porta all’arrivo di nuove corteggiatrici. Il ragazzo è anche stato assente durante alcune registrazioni e ciò ha allarmato i fan, palesando l’insofferenza di Matteo per tutte le difficoltà incontrate con le corteggiatrici. Ora però per il tronista ci sono importanti novità, con l’arrivo di due nuove ragazze pronte a conoscerlo: si tratta di Nicole e Valeria e andiamo alla scoperta di quest’ultima.

Uomini e Donne: chi è Valeria

La nuova protagonista del dating show di Canale 5 ha 25 anni, di cognome fa Cardone e viene da Napoli. Ha una laurea in economia e al momento si occupa di recupero crediti. Queste sono sinora le poche informazioni disponibili sulla ragazza, che magari si farà conoscere meglio durante il suo percorso all’interno del programma. Matteo è sembrato subito interessato alla nuova arrivata, ma ovviamente è tutto da prendere con le pinze considerando tutte le difficoltà del suo percorso sinora. Dopo le delusioni con Denise e Federica, Matteo proverà a rimettersi in gioco con due nuove corteggiatrici pronte a contendersi il trono del tronista.

Valeria ha subito colpito per la sua bellezza, che ha attirato Matteo, ma vedremo se tra i due scatterà anche un’intesa personale, o se per Matteo si tratterà di una nuova delusione. Nella prima esterna, Valeria ha ammesso di apprezzare molto la sensibilità e la genuinità del ragazzo, vedremo se questa intesa tra i due si rafforzerà nel corso delle prossime puntate.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI