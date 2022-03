Pechino Express 2022: cosa è successo nella prima puntata

Giovedì 10 marzo è andata in onda la prima puntata di Pechino Express 2022 – La rotta dei Sultani. Il programma, che spinge in un lungo viaggio 10 coppie di concorrenti, si sposta in Medioriente, così come dalla Rai a Sky, con Costantino Della Gherardesca ancora alla conduzione.

Scopriamo cos’è accaduto nella prima puntata di Pechino Express 2022. I 20 concorrenti sono stati presentati e hanno iniziato il loro viaggio attraverso Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Ecco il riassunto del 10 marzo.

Pechino Express 2022 prima puntata: riassunto

Iniziamo con il ricordare chi sono le 10 coppie dei concorrenti di Pechino Express 2022:

Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Padre e Figlio: Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

Le TikToker: Anna Ciati e Giulia Paglianiti

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi

Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Pechino Express 2022, gli zaini

I partecipanti a Pechino Express 2022 hanno a disposizione soltanto una mappa e 1 euro al giorno per il loro viaggio, che richiederà decine di chilometri per ogni singolo spostamento. Si parte in Cappadocia, in Turchia. Il primo passo è quello di entrare in contatto con la cultura locale, ospitati da alcune famiglie del posto. La prima sfida consiste nell’aprire uno scrigno. Al suo interno vi è l’indirizzo da raggiungere per prendere gli zaini (sparsi in realtà in vari punti). Per ottenerli devono però convincere qualcuno a dar loro un passaggio. Vincono Mamma e Figlia mentre Italia-Brasile è la coppia giunta ultima.

Pechino Express 2022, prima tappa

La prima meta da raggiungere non è propriamente “dietro l’angolo”. I concorrenti sono attesi da un percorso lungo 200 km. Partono per prime Natascha Stefanenko e sua figlia Sasha. Gli altri vanno alla statua di Mustafa Kemal Ataturk, primo Presidente della Turchia. Devono riempire dei secchi d’acqua, trovare della gente del posto disposta a seguirli e tornare poi da Costantino. L’acqua serve per un rito di buona fortuna. Di colpo il conduttore ferma tutti via radio, dicendolo loro di dover trovare ospitalità per la notte.

Pechino Express 2022, prova immunità

Di primo mattino le coppie devono raggiungere la Moschea, che custodisce il Libro Rosso. I primi ad arrivare sono Padre e Figlio, Mamma e Figlia e gli Sciacalli. Possono sfidarsi per la prova immunità, che consiste nel recuperare 5 ingredienti in alcune stanze sotterranee. Un membro della coppia corre e l’altro dà indicazioni via radio, alternandosi dopo ogni ingrediente recuperato. A vincere sono Mamma e Figlia, che passano alla prossima tappa e possono trascorrere un giorno in una Spa. Hanno inoltre scelto di penalizzare gli Atletici, che devono portare al traguardo una brocca colma.

Pechino Express 2022, eliminazione

Restano 9 coppie in gara, considerando Mamma e Figlia già promosse. Prima di arrivare al traguardo devono farsi scattare una foto da qualcuno del posto, fingendo di sorreggere una colonna. Tutti riescono nella prova e Costantino svela la classifica, con gli Atletici e le TikToker a rischio eliminazione. La parola passa ai Pazzeschi, primi in quest’ultima prova, che decidono di eliminare Anna Ciati e Giulia Paglianiti.

