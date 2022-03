Pechino Express 2022 regolamento: come funziona

Pechino Express 2022 con l’itinerario dedicato alla rotta dei Sultani rilancia un reality più seguiti. Come funziona l’edizione su Sky: il regolamento

Pechino Express 2022 è quest’anno passato per la prima volta su Sky Uno. Dopo ben otto anni su Raidue, il programma ha cambiato emittente e cresce la curiosità sul format. Il reality si ispira a Peking Express il cui creatore è il belga Ludo Poppe, un successo planetario esportato in tutto il mondo tra cui Germania, Francia, Spagna, Marocco e Polonia. Gli itinerari sono cambiati di edizione in edizione, si è passati dall’avventura in Oriente a Bangkok, ai confini dell’Asia, al Brasile, al Centroamerica, Sol Levante, Africa e infine Cina e Corea.

La caratteristica delle otto edizioni e che precedono questa del 2022 è stata sempre quella di rispettare le regole originali del format, un mix tra strategia, avventura e adattamento al concetto di viaggio on the road. Questa stagione del reality vede ancora una volta in conduzione Costantino della Gherardesca, solo nella prima edizione il conduttore è stato Emanuele Filiberto di Savoia. L’itinerario è la rotta dei Sultani. Ripercorriamo il regolamento e come funziona Pechino Express 2022

Pechino Express 2022 come funziona

Questa edizione di Pechino Express 2022 su Sky funziona come le precedenti. Il programma prevede che a gareggiare siano esclusivamente concorrenti in coppia legati l’uno all’altro per un motivo: parenti, amici, colleghi ecc ecc. Non per forza i partecipanti devono essere Vip. Chi è in gara si sfida lungo un percorso prestabilito in precedenza di circa 8 km a edizione. L’obiettivo è percorrere le tappe stabilite dalla produzione fino alla location finale prescelta.

Ogni coppia ha a disposizione un budget irrisorio del valore di un euro al giorno ed uno zaino in cui ci sono beni di prima necessità. Attenzione, il denaro non può essere utilizzato per viaggiare, dovranno fare in modo di spostarsi o convincendo gente del luogo a pagare mezzi di trasporto o a piedi. Ogni tappa prevede una missione da compiere che permette ai concorrenti di passare alla tappa successiva. Ogni vincitore di tappa conquista 5000 euro da donare in beneficenza. Il regolamento di Pechino Express 2022 funziona così fino ad un momento cruciale del gioco, il traguardo di mezzo dove c’è il famoso libro rosso.

I concorrenti sono invitati a firmare per attestare la loro presenza su questo manuale e affrontare la sfida che vale la qualificazione alla fase finale: la prova immunità. I vincitori hanno diritto di scegliere quale delle ultime tre coppie eliminare, mentre l’altra viene salvata dal resto del gruppo dei concorrenti. Hanno accesso all’ultima puntata le prime tre coppie che arrivano alla tappa definitiva. Qui vengono decise le due coppie finaliste e alla fine ne trionferà solo una. I vincitori vengono decretati in base ad una serie di parametri tra cui penalità e velocità nell’arriva per primo.

