Upload 2 chi è Paulo Costanzo: Matteo nella serie Prime Video

Amazon Prime Video ha presentato Upload 2, seconda stagione della brillante commedia che prende in giro e un po’ denuncia l’eccessivo sviluppo tecnologico che tanto adoriamo. Il metaverso è qui ma potrebbe davvero generare un aldilà come nella serie? Chi può dirlo.

La seconda stagione di Upload, intanto, porta in scena il personaggio di Matteo, interpretato da un attore adorato in ambito televisivo. Si tratta di Paulo Costanzo. Per chi non sapesse di chi si tratta o volesse scoprire qualche nuovo show nel quale poterlo apprezzare, ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui. Nella serie interpreta Matteo, leader dei Ludds, ovvero ribelli anti tecnologici ai quali si unisce Nora, che si lascia alle spalle Nathan in balia di Ingrid.

Chi è Paulo Costanzo

Nato a Brampton, in Ontario, il 21 settembre 1978, l’attore canadese Paulo Costanzo si divide tra cinema, teatro e televisione. È però il piccolo schermo a donargli la popolarità che può vantare oggi. Ha mostrato la propria predisposizione per la recitazione fin da giovanissimo. Ha infatti preso parte a svariate produzioni scolastiche, da West Side Story a una parodia di Friends. Tutto ha inizio sul finire degli anni ’90. Recita in alcune produzioni minori, per poi trovare spazio al cinema a partire dal 2000. Ecco alcuni film nei quali potreste averlo visto:

Road Trip

Gypsy 83

40 giorni & 40 notti

È al fianco di Matt Leblanc in Joey, tentativo di proseguire il successo di Friends. Una sitcom dedicata al celebre personaggio, andata in onda per due stagioni dal 2004 al 2006. La sua carriera cambia decisamente nel 2009, anno nel quale va in onda la prima stagione do Royal Pains. Il pubblico si innamora di lui e del suo modo spontaneo di recitare. Recita in 106 episodi fino al 2016, per poi trovare spazio in altri show come The Expanse. Recita nell’acclamata miniserie The Night Of e poi appare a lungo in Designated Survivor, fino ad approdare sul set di Upload 2.

Paulo Costanzo, vita privata

Il cognome dell’attore rivela chiaramente delle origini italiane. Nato a Brampton, in Ontario, come detto, è stato cresciuto in un ambiente decisamente artistico. Difficile pensare a un futuro differente per lui da quello legato al mondo dello spettacolo. Sua madre è una cantautrice e suo padre un artista. Le origini italiane riguardano unicamente suo padre. L’attore ha specificato in passato come non parli italiano, pur avendo seguito alcune lezioni. Grande la curiosità dei fan in merito alla sua vita privata. Sappiamo che non è sposato ma sta frequentando qualcuno/a? Ha oggi 43 anni e l’esperienza lo ha aiutato a perfezionarsi nella tutela della propria privacy. Non abbiamo informazioni.

