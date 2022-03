La puntata di ieri sera de Il Cantante Mascherato ha svelato chi c’è dietro il Pastore Maremmano e il Pesciolino Rosso: giuria ko

La puntata di ieri sera 11 marzo de Il Cantante Mascherato è stata particolarmente entusiasmante. Due le maschere eliminate: il Pastore Maremmano e il Pesciolino Rosso. Lo spareggio contro il Drago al televoto è stato infatti perso dal Pastore. Dietro la maschera c’era Riccardo Fogli. In questo caso giuria e pubblico ci avevano azzeccato facile perché si erano fidati degli indizi dati da Francesco Facchinetti. Chi meglio di lui, d’altronde figlio di Roby dei Pooh, poteva al primo ascolto non indovinare la sua identità?

Giù la maschera non c’è stata solo per il Pastore Maremmano. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 11 marzo de Il Cantante Mascherato e chi è allo spareggio per la prossima puntata, la quinta.

Il Cantante Mascherato chi è stato eliminato ieri sera 11 marzo

Dopo la maschera svelata del Pastore Maremmano e i saluti di Riccardo Fogli che avrebbe preferito continuare la sua avventura nel game show di Raiuno, sono partiti gli esilaranti duetti delle maschere rimaste in gara. Ad aprire la serata di ieri 11 marzo de Il Cantante Mascherato è stata la Medusa che ha duettato con Rettore sulle note di Chimica. Tutti continuano a pensare che dietro la maschera della Medusa ci sia Bianca Guaccero. Ieri però è balzata una nuova idea: è Ditonellapiaga?

E’ toccato poi al Pesciolino Rosso che per il pubblico era Luciana Littizzetto. La Lumaca ha duettato con Edoardo Vianello in una divertente esibizione di Apri tutte le porte e per molti dietro questa maschera ci sono i Gemelli di Guidonia. Il Camaleonte si è divertito sul palco insieme a Francesco Facchinetti con la Canzone del Capitano che ha intonato con SoleLuna anche Siamo Figli di Stelle.

Ancora però non è il momento di calare la maschera per SoleLuna. Dopo la Volpe che è per molti Paolo Conticini, si è invece esibito in Voglio Amarti con Iva Zanicchi, convincente e trascinante tanto quanto il Drago con “Le montagne”. Su Twitter è impazzata l’indiscrezione: il Drago indossa un costume molto simile a quello di Rkomi a Sanremo 2022. Anche il Pinguino è tornato in gara ma dietro c’è una nuova identità dopo quella rivelata da Edoardo Vianello. La giuria salva Camaleonte, vanno allo spareggio Lumaca, Pesce Rosso e Drago.

Il pubblico al televoto sceglie che l’eliminato sia il Pesce Rosso. Dietro la sua maschera c’era Vladimir Luxuria mentre allo spareggio per venerdì prossimo vanno Drago e Lumaca. In questa puntata c’è stata una novità: la Maschera d’Oro. Un solo giudice, una sola volta a puntata, può utilizzarla per eliminare flash una maschera ovviamente solo se indovina. Questa sera Caterina Balivo ci ha provato con SoleLuna ma ha sbagliato: dietro la maschera non c’è Nicola Savino come da lei scelto.

