Amici anticipazioni squadre 13 marzo: colpo di scena

Anticipazioni Amici domenica 13 marzo, le squadre sono state formate dai prof. Il colpo di scena è dietro l’angolo

La prima puntata del serale di Amici 2022 è in programma sabato 19 marzo. Come da tradizione ormai consolidata, gli allievi ammessi alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi sono divisi in tre squadre capitanate da due docenti ciascuna, una di canto e una di ballo.

La giuria è anche per questa edizione del programma formata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, dal già ballerino e conduttore Stefano De Martino e dal frontman dei The Kolors Stash. Il colpo di scena è già stato ufficializzato. Nel daily di Amici di venerdì 11 marzo Anna Pettinelli ha fatto coppia con Veronica Peparini per la sua squadra. In tanti invece pensavano che la speaker radiofonica facesse coppia con il prof Raimondo Todaro. Nella squadra della coppia Pettinelli Peparini fanno parte Albe, Crytical, John Erick, Dario e Alice.

Dalle anticipazioni di Amici della puntata di oggi domenica 13 marzo verso il serale, la sorpresa è anche per Rudy Zerbi. Nessun cambiamento secondo quanto risulta alla redazione di Contrataque, infatti la sua partner in crime sarà Alessandra Celentano. Un duo consolidato anche se la scorsa edizione è stata vinta da Giulia Stabile. La squadra di Amici formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha animato fin dalla prima puntata la scorsa edizione grazie soprattutto ai battibecchi tra il prof di canto e le sue colleghe Arisa e Pettinelli.

L’altra squadra del serale di Amici 2022 è così formata da Lorella Cuccarini, passata a canto, e Raimondo Todaro, alla sua prima partecipazione come professore al talent in onda su Canale 5.

