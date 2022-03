C’è Posta per Te Salvatore come Luciano al Trono Over

C’è Posta per Te, come Luciano il Trono Over di Uomini e Donne è pronto ad accogliere un altro cavaliere secondo il gradimento del pubblico?

Ieri sera nell’ultima puntata di C’è Posta per Te in onda il 12 marzo, la storia più emozionante è stata quella tra Salvatore e Maria che dopo cinque anni si sono riabbracciati. Come fratello e sorella, hanno toccato il cuore di molti telespettatori che su Twitter hanno elogiato il comportamento dell’uomo che è per la donna come un padre e un punto di riferimento anche per suo nipote Lorenzo.

Era già accaduto un ospite di C’è Posta per Te era diventato cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne. E’ Luciano che ci diverte ogni pomeriggio con i suoi balli ad aver partecipato precedentemente al programma del sabato sera di Maria De Filippi. Oggi Lucianino è una vera e propria star della trasmissione. Non è passato inosservato al pubblico il carattere del fratello di Maria. Così in tanti hanno avanzato sui social la proposta: Salvatore cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Chissà se la redazione prenderà in considerazione questa proposta così come fatto per Luciano. Chi è Salvatore di C’è Posta per Te? Di origini siciliane, l’uomo è il fratello di Maria che ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te per far pace con lui dopo una lite che li ha tenuti divisi per cinque anni. Burbero e gran lavoratore, ha un cuore d’oro. Si è sempre occupato di sua madre che oggi ha 82 anni dopo la scomparsa di suo padre affetto da Alzheimer.

