Scopriamo chi è la madre di Matteo Bocelli, che sta provando a ripercorrere le orme del padre nel mondo della musica.

Un nuovo Bocelli è pronto a prendersi la scena nel mondo della musica. Si tratta di Matteo, figlio del leggendario tenore che ha pubblicato il singolo Dimmi, realizzato in featuring con una superstar come Mahmood. Si tratta di un’intensa ballata d’amore con cui il giovanissimo cantante spera di conquistare il pubblico per coltivare il sogno di ripercorrere le strepitose orme del padre. Andiamo alla scoperta di qualcosa in più sul ragazzo, in particolare su chi è sua madre.

Matteo Bocelli, chi è la madre

La madre del giovane figlio di Andrea Bocelli è Enrica Cenzatti, ex moglie del leggendario tenore. La donna è originaria della Toscana, nata nel 1969 e ha conosciuto Andrea ad appena 19 anni, quando l’artista si esibiva in un pianobar. I due si sono innamorati e nel 1992 si sono sposati: presto sono arrivati anche due figli, Amos e Matteo.

Il matrimonio è però entrato in crisi dopo la nascita dei due figli, che ha coinciso con l’ascesa di Bocelli nel mondo della musica. Secondo molte indiscrezioni, proprio questa fama crescente ha causato la crisi che ha poi portato al divorzio nel 2002. Enrica anche durante il matrimonio con Bocelli è rimasta lontana dalle indiscrezioni del gossip e dopo il divorzio a maggior ragione rimane fuori dal mondo dello spettacolo, proteggendo così anche i suoi due figli. Tra Enrica e Andrea comunque i rapporti sono ottimi e lo sono sempre stati, sicuramente un grande fattore di serenità per i due ragazzi.

I due figli di Enrica e Andrea Bocelli sono ormai grande e proprio uno di loro, Matteo, sta provando a ripercorrere le orme del padre, con l’obiettivo di sfondare nel mondo della musica.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI