GF Vip Jessica e Barù: messaggi in codice e scenata di gelosia

Party del sabato sera al Grande Fratello Vip con protagonisti Jessica e Barù: sguardi ammalianti, provocazioni e scenate di gelosia di Jess per Delia

L’ultima notte del sabato sera del Grande Fratello Vip non è stato il solito party in maschera all’insegna della trasgressione. Anzi quest’ultima c’è stata ma solo tra Jessica e Barù. Quello che è successo ieri sera tra i Jerù è la conferma, a sette giorni dalla capanna, che tra i due c’è un’intesa che va ben oltre una semplice amicizia.

Lulù ha infatti rivelato in un confessionale che Jessica e Barù nella capanna si sono baciati e lui le ha promesso che fuori si sarebbero frequentato. Hanno poi siglato un patto, nessuno dei due avrebbe dovuto rivelare del bacio. A pochi giorni da quella magica notte si è consumato un episodio che conferma che i Jerù sono tornati dopo le incomprensioni della puntata di giovedì del Grande Fratello VIP.

In prima serata c’è stato lo show dove ogni concorrente finalista o quasi si è esibito in una performance per valorizzare le proprie qualità. Barù ha fatto da presentatore, Jessica e Lulù si sono esibite come due popstar, Delia anche ed è stata addormentata da Giucas ancora abile mentalista e Davide ha recitato un monologo. In precedenza Jessica aveva “dedicato” una canzone a Barù scatenando la reazione entusiasta dei fan che continuano a seguire ora dopo ora la coppia su Twitter.

A cena l’attrazione tra i Jerù era particolarmente evidente. Ad un certo punto Barù ha guardato intensamente Jessica ed in codice le ha palesemente chiesto un bacio fuori dalle telecamere. Lei ha continuano a flirtare declinando l’invito con un “fly down” che il toscano ha corretto in un “fly low”. Dopo Delia e Barù sono stati chiamati in confessionale dove sono rimasti per parecchio tempo a tal punto che Jessica si è ingelosita lamentandosi più volte del perché non uscissero arrivando anche a piantonare la porta del confessionale.

