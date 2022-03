Grande Fratello vincitori tutte le edizioni che fine hanno fatto

Il Grande Fratello Vip arriva alla finalissima: ripercorriamo i vincitori delle precedenti edizioni del reality show di Canale 5.

Finalmente ci siamo: è arrivato il momento della finale del Grande Fratello Vip, l’attesissimo ultimo capitolo di questa sesta edizione da record. La serata di lunedì 14 marzo decreterà il vincitore del GF Vip e a contendersi la vittoria ci saranno Lulù Selassie, Davide Silvestri, Barù, Delia Duran e uno tra Jessica Selassie e Giucas Casella. In attesa dunque di conoscere il vincitore di questa edizione del Grande Fratello, ripercorriamo i vincitori delle precedenti edizioni.

Grande Fratello Vip: i vincitori delle precedenti edizioni

La prima edizione del Grande Fratello Vip risale al 2016 e la prima, storica, vincitrice del nuovo format del reality show è stata Alessia Macari, che si è piazzata davanti a Gabriele Rossi, Valeria Marini e Stefano Bettarini. La showgirl di recente è diventata mamma, dando alla luce la sua prima figlia, Heaven, avuta insieme all’ex calciatore con un passato anche in Serie A, al Frosinone, Oliver Kragl.

A trionfare nella seconda edizione del reality è stato invece Daniele Bossari, che in finale ha superato Luca Onestini, Ivana Mrazova, Giulia De Lellis e Aida Yespica. L’uomo dopo la vittoria al GF Vip è rimasto in televisione, vestendo il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi nel 2017 e conducendo diversi programmi su DMAX come House of Esports e Il boss del paranormal. Dal 2020, Bossari ha anche una sua trasmissione su Radio Deejay, dal titolo il boss del Weekend.

Il vincitore della terza edizione del GF Vip è stato invece Walter Nudo, arrivato davanti a Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Stefano Sala e Francesco Monte. L’attore italo-canadese negli ultimi tempi è stato lontano dalla televisione perché ha avuto dei problemi di salute, con due ictus che lo hanno colpito nel 2018 e lo hanno anche costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. Per fortuna, oggi l’attore sta decisamente meglio.

La quarta edizione del GF Vip segna il passaggio di consegne da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini e il primo vincitore della nuova era è stata Paola Di Benedetto, che ha avuto la meglio su Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati. La modella recentemente è stata tra le conduttrici del Prima Festival, lo show che anticipa le serate del Festival di Sanremo.

Ultimo vincitore, per ora, è Tommaso Zorzi, che nell’ultima edizione ha trionfato su Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Dayane Mello e Andrea Zelletta. L’influencer è stato l’ultimo per ora a trionfare nel Grande Fratello VIP, chi raccoglierà la sua eredità? Presto lo scopriremo.

