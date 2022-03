Anticipazioni della finale del grande fratello Vip di stasera 14 marzo si spengono le luci nella Casa con i Jeru e una doccia galeotta

Il Grande fratello VIP è ormai giunto alla finale del 14 marzo. Sono trascorsi sei mesi dalla prima puntata e oggi i concorrenti rimasti in gara per guadagnarsi la vittoria del Gf Vip ed un ricco montepremi sono cinque. Stasera Alfonso Signorini ha preannunciato una puntata ricca di sorprese ed emozioni per celebrare l’edizione 2022, la più lunga di sempre nella storia del reality.



Come hanno trascorso l’ultima notte i concorrenti del grande fratello VIP? Scopriamolo attraverso le anticipazioni della finale di questa sera del programma dove tra sorprese e colpi di scena si parlerà anche di una doccia galeotta e dei Jeru.

Anticipazioni Grande Fratello Vip finale, Jeru innamorati?

Le ultime notizie del Gf VIP ci portano all’ultima notte che i concorrenti hanno trascorso nella casa. Una notte travolgente, caratterizzata da una sensuale doccia di gruppo che ha visto protagonisti, Lulù e Delia. Jessica ha declinato l’invito, dicendo che farà una doccia con Barù e solo in privato. Sono state ore importanti per i Jeru al Grande fratello VIP, complice anche la regia che ha proposto delle canzoni particolarmente romantiche, Jessica e Barù si sono isolati e seduti sul divano. Non si sono baciati davanti alle telecamere, anche se Giucas insinua che tra i due ci sia stato un bacio sotto le coperte ieri notte.



I due si sono scambiati degli sguardi complici, sembrano davvero due innamorati e quando i fan su Twitter dei Jeru hanno visto la diretta hanno sognato per loro un grande amore fuori dalla Casa. Dalle anticipazioni della finale di stasera del Grande fratello Vip protagonisti della puntata saranno i Jessica e Baru che sulle note di San Diego serenade di Tom Waits e After Glow di Ed Sheeran, che lui ha dedicato a lei, hanno fatto emozionare il loro fandom. I Jeru hanno fatto anche un bilancio del loro percorso insieme.

Anticipazioni Grande Fratello Vip finale, le aspettative di Davide

Il più carico in vista della finale del grande fratello VIP di questa sera 14 marzo sembra essere Davide. Terzo finalista del programma è il concorrente che ha dimostrato di essere maggiormente grato al pubblico per essere arrivato fino al traguardo più importante del reality e ad un passo dalla vittoria del Gf Vip. Spesso ha parlato di suo cugino Kekko dei Modá ed è convinto di una sua sorpresa. Non sa che lo stesso cantante, giorni fa, aveva spiegato sui social che aveva già declinato degli inviti non ritenendo la scelta di partecipare adatta al suo momento personale e professionale.

Giucas nell’ultima notte trascorsa al Gf Vip è stato protagonista di una doccia sensuale con Delia e Lulù. Jessica, l’altra donna presente in Casa, ha preferito non partecipare. Dalle anticipazioni della finale del Grande Fratello Vip non mancheranno sorprese per Davide e Giucas che si sono distinti nel party di sabato per le loro performance artistiche.

Gf Vip, chi è in nomination per la finale

In nomination per un posto alla finale del Grande Fratello Vip di questa sera 14 marzo Jessica e Giucas. Entrambi hanno trascorso gli ultimi giorni in serenità. Jessica dopo giorno di profonda crisi con Barú ha superato il momento difficile e spera che possa esserci una storia fuori dalla Casa. Dalle ultime notizie sul Gf Vip Lulù ha però rivelato in confessionale cosa è accaduto tra i Jeru nella capanna: si sono baciati e lui le ha promesso che fuori si sarebbero visti.



Giucas si è divertito molto sfruttando al massimo il tempo a disposizione per rendere ancora più indimenticabile il suo percorso. Si è spesso confrontato con i suoi coinquilini su cosa accadrà una volta fuori dalla Casa del Gf Vip.

