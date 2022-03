Pronostici vincitore Grande Fratello VIP: le percentuali

Il Grande Fratello Vip arriva all’attesissima finale: scopriamo chi, secondo i pronostici, sarà il vincitore di questa edizione.

Finalmente ci siamo: è arrivata la data dell’attesissima finale dell’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip. A contendersi la vittoria ci saranno Barù, Lulù Selassie, Delia Duran e Davide Silvestri, più uno tra Jessica Selassie e Giucas Casella. Vediamo dunque i pronostici che riguardano il quinto finalista e poi, soprattutto, il possibile vincitore del GF Vip.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP FINALE: L’ULTIMA NOTTE DOCCIA GALEOTTA

Pronostici Grande Fratello Vip: chi accede alla finale

Jessica e Giucas si sfidano al televoto per conquistare l’ultimo posto nella finalissima del GF Vip. Come al solito, possiamo farci un’idea di come andrà il televoto andando a vedere i risultati del sondaggio proposto dal sito ufficiale del Grande Fratello. I pronostici indicano come favorita la principessina Jessica, che ha raccolto il 45% dei gradimenti. Giucas insegue al 45%, una forbice non troppo alta, ma che comunque pone il gieffino in una condizione di sfavore.

Jessica dovrebbe dunque raggiungere la sorella Lulù in finale stando ai pronostici: vediamo se il televoto ribalterà le aspettative o le confermerà.

Pronostici Grande Fratello Vip: chi sarà il vincitore

Più difficile capire chi sarà il vincitore di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, perché stavolta non c’è un sondaggio a fare da cartina al tornasole, ma possiamo farci un’idea dei pronostici andando a consultare i bookmakers. A tal proposito. È abbastanza singolare che la favorita, stando alle quote, sia Jessica Selassie, che ancora deve guadagnarsi un posto nella finale. Dietro a lei ci sono sua sorella Lulù e Davide Silvestri, che tallonano la favorita.

Più distaccati invece gli altri due finalisti, Barù e Delia Duran, le cui quote per la vittoria sono pagate orientativamente a 7, mentre quelle dei tre sopracitati oscillano tra i 2,40 e 2,80. Molto indietro Giucas Casella, quotato a oltre 20, che risulta sfavorito persino nel televoto per accedere alla finale.

Traducendo in percentuali le possibilità di vittoria di ogni singolo finalista, possiamo stimare in questo senso i pronostici:

Jessica 25%

Lulù 20%

Davide Silvestri 20%

Delia Duran 15%

Barù 15%

Giucas Casella 5%

