Chi ha vinto il Grande Fratello VIP 2022: tutte le percentuali

Si è concluso il Grande Fratello VIP 2022. L’edizione più lunga della storia ha avuto uno straordinario finale andato in onda il 15 marzo. A contendersi la vittoria Davide, Barù, Lulu, Jessica, Delia e Giucas. Scopriamo chi ha vinto il Grande Fratello VIP 2022 e le percentuali di voto di ogni televoto flash lanciato durante la serata.

Chi ha vinto il Grande Fratello VIP 2022: il trionfo

La finale del Grande Fratello VIP 2022 ha subito dato il primo responso a pochi minuti dall’inizio della diretta. A vincere la sfida al televoto tra Giucas e Jessica per contendersi l’ultimo posto in finale è stata la Princess che ha così raggiunto Davide, Barù, Delia e Lulù. Successivamente con il meccanismo dei piramidali, Barù ha conquistato l’immunità e ha ottenuto il pass per il televoto successivo. Sono così andati in scena due sfide uno contro uno. Davide ha deciso di sfidare Lulù al televoto vincendo a sorpresa grazie ai voti del pubblico.

L’attore di CentoVetrine ha ottenuto il 61% dei voti contro il 39% di Lulù. Nella seconda sfida tra Jessica e Delia, grande affermazione della Princess che ha ottenuto il 73% dei voti contro il 23% per Delia. Nella semifinale tra Jessica, Davide e Barù ad essere eliminato è stato Barù. Il toscano ha ottenuto solo il 9% dei voti, mentre a vincere il televoto è stata Jessica con il 57% delle preferenze.

Dopo l’ennesimo televoto è stato proclamato il vincitore del Grande Fratello VIP 2022. A vincere il televoto finale è Jessica Selassie che ha battuto Davide Silvestri con queste percentuali: Jessica 62%, Davide 38%.

