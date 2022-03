Chi tornerà in Elite 5: Carla e Christian?

L’ultimo finale di stagione ha di fatto comportato una vera e propria strage in termini di cast. Per questo motivo viene naturale chiedersi chi farà ritorno in Elite 5. Quali sono gli attori e le attrici riconfermati per il nuovo ciclo di episodi?

Tanti i nomi che abbiamo dovuto salutare con l’ultima puntata di Elite andata in onda su Netflix. Sicuri quattro addii ma, stando agli ultimi rumor, potremmo rivedere personaggi salutati da un bel po’.

Chi tornerà in Elite 5?

Come i fan della serie ben sanno, non ci sarà posto per Itzan Escamilla e Omar Ayuso in Elite 5, rispettivamente interpreti di Samuel a Omar. I due attori avevano già da tempo annunciato il proprio addio allo show al termine della quarta stagione. A loro si aggiungono però anche Ander e Guzman, ovvero Aron Piper e Miguel Bernabeu. Dopo i primi rumor e la totale assenza sul set dello show, a luglio 2021 sono giunti gli annunci ufficiali che hanno confermato il loro addio alla serie TV.

Ciò vuol dire che a fare ritorno saranno sicuramente Georgina Amoros (Cayetana) e Claudia Salas (Rebeka). Lo stesso dicasi per le ormai ex new entry, ovvero gli attori e attrici che si sono mostrati per la prima volta nella quarta stagione di Elite. Ecco di chi parliamo:

Manu Rios: Patrick

Carla Diaz: Ari

Martina Cariddi: Mencia

Pol Granch: Phillipe

Diego Martin: Benjamin

Al loro fianco vi saranno poi dei personaggi del tutto nuovi in Elite 5. Si tratta di quattro attori, dei cui personaggi però sappiamo ancora molto poco, nonostante non manchi poi molto alla data d’uscita della quinta stagione.

Elite 5, Carla e Christian

Passando infine ai rumor, che chance ci sono di rivedere Christian e Carla in Elite 5? Miguel Herran è apparso nella prima stagione. Era uno dei tre ragazzi ad aver ottenuto la borsa di studio per entrare a Las Encinas, dove ha iniziato una relazione poliamororsa con Carla e Polo, risultando di fatto loro complice nella copertura dell’omicidio di Marina.

Nella prima fase della seconda stagione gli abbiamo detto addio, trasferitosi in Svizzera dopo un incidente provocato dal padre di Carla. L’attore non intende però guardarsi indietro. La sua carriera prosegue nel migliore dei modi, lanciato da La Casa di Carta. Ha infatti spiegato a Formula TV come Christian stia in Svizzera e le cose resteranno così. Zero chance di rivederlo.

Se questa porta è del tutto chiusa, rumor vorrebbero il ritorno di Ester Exposito nel ruolo di Carla. Uno dei personaggi più amati e odiati della serie, calcolatrice e arrivista ma, in alcune circostanze, in grado di mostrare il proprio lato umano. Vi era stato un certo riscatto per lei nella seconda stagione ma poi nella terza le cose non sono andate per il meglio. Riuscita a emanciparsi dall’influenza del padre, si diploma e decide di andare a studiare a Londra. Dopo un anno d’assenza potrebbe far ritorno in Spagna?

