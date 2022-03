Drusilla Gucci chi è il padre: i genitori della nota griffe

Come non conoscere il cognome Gucci, celebre in tutto il mondo. Il marchio di moda ha fatto la storia di questo settore e oggi la celebre famiglia ci consegna un personaggio alquanto intrigante nel mondo dello spettacolo, Drusilla Gucci.

Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia di Drusilla Gucci. Chi sono i suoi genitori e da chi discende l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021?

Drusilla Gucci chi sono i genitori

Quando si parla di Gucci si fa riferimento a un brand nato nel 1921, fondato da Guccio Gucci a Firenze. Drusilla Gucci è sua pronipote ma vediamo per bene quali sono i legami famigliari della giovane aspirante scrittrice. Occorre sottolineare come la famosa famiglia abbia ceduto col tempo sempre maggiori quote della società, fino al 1999, quando il marchio è stato acquistato dal gruppo francese Pinault-Printemps-Redoute, oggi Kering.

La storia del brand è anche quella di Drusilla, essendo lei figlia di Stefania e Uberto Gucci. Il suo nome è anche legato alla nobiltà, considerando come suo nonno Roberto sposò la Duchessa Drusilla de’ Caffarelli, dalla quale ha preso il suo nome. Il legame con Guccio è diretto, perché Aldo Gucci, nonno di suo padre, era il figlio maggiore del fondatore del marchio.

Non sappiamo bene che lavoro svolga oggi Uberto Gucci, che probabilmente sarà impegnato nella gestione del patrimonio, tra attività di vario genere e investimenti finanziari. Differente il discorso per sua moglie Stefania. Sappiamo infatti che è una consulente nel campo del lusso e dell’alta moda. Il pubblico ha avuto modo di vederla spesso in televisione, avendo trovato spazio nello studio de L’Isola dei Famosi 2021 mentre sua figlia era tra i concorrenti.

