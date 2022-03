GF Vip Jessica Selassie sbarca su Twitter poi sorprende i fan

Jessica Selassie sbarca su Twitter per festeggiare la vittoria del Grande Fratello: la dedica ai fan della principessina.

È giunta finalmente alla sua conclusione la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha incoronato Jessica Selassie vincitrice dello show. Una vittoria che col passare dei giorni è sembrata sempre più probabile, finendo per risultare annunciata alla vigilia della finalissima. Pronostici confermati dunque per la principessina che corona il suo percorso all’interno della casa con la vittoria, celebrata con lo sbarco su Twitter e una dedica speciale ai fan. Scopriamo dunque in che modo Jessica ha ringraziato tutti i suoi supporter aprendo il profilo Twitter.

GF VIP, FUORIONDA GESTO DI BARÙ SPIAZZA, LULÙ DISTRUGGE I JERU?

Jessica Selassie su Twitter: la dedica ai fan

Dopo la vittoria, Jessica ha aperto il proprio profilo su Twitter (qui), pubblicando subito un ringraziamento a tutti i suoi fan: “Grazie a tutti per avermi capita, apprezzata, amata e supportata”. Twitter è infatti stato il motore propulsore per la vittoria di Jessica, che proprio su questa piattaforma ha raccolto un numero sempre più crescente di consensi, arrivando alla fine ad aggiudicarsi questa sesta edizione del reality.

Twitter è stato il social media che ha veicolato maggiormente il dibattito intorno al Grande Fratello Vip, soprattutto i commenti sui Jerù, il nomignolo che indica la coppia formata da Jessica Selassie e Barù, hanno spopolato su Twitter, aumentando i consensi e la popolarità della principessa. Sbarcando sulla piattaforma social dunque la neo-vincitrice del reality di Canale 5 ha voluto ringraziare i propri fan e costruire un filo diretto con loro, facendogli sentire la propria gratitudine per il supporto ricevuto.

Jessica Selassie nella serata di lunedì 14 marzo 2022 è arrivata prima nella classifica finale del GF Vip battendo all’ultima sfida Davide Silvestri, ottenendo un 62% delle preferenze contro il 32% del rivale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI