Nicole de La Pupa e il Secchione chi è: la gaffe indigna

La Pupa e il Secchione 2022, alta, bella e bionda spopola su Instagram Nicole Di Mario. Scopriamo chi è

“Bellissima, incarni la tua divinità femminile”, così la giurata Antonella Elia ha commentato l’arrivo in studio de La Pupa e il Secchione 2022 di Nicole Di Mario, Miss Europa. Non è passata inosservata nemmeno a Francesco Chiofalo che subito si è informato sull’età e sulle sue origini perché in tutti questi anni non l’abbia mai incontrato in giro nei locali della Capitale.

La bionda Pupa non ha risparmiato i secchioni da battute fuori contesto, il suo esordio è stato caratterizzato anche da una gaffe di cattivo gusto “Secchione è solo quello della monnezza” ed è stata simpaticamente redarguita anche da Barbara D’Urso. Passiamoci su e scopriamo chi è Nicole de La Pupa e il Secchione e il suo profilo Instagram.

Chi è Nicole de La Pupa e il Secchione 2022: Miss Europe Continental

Nicole de La Pupa e il Secchione di cognome fa Di Mario ed è nata a Roma nel 1995 e ha 25 anni di età. La scuola non è mai stata la sua passione e come da lei dichiarato si è diplomata con difficoltà da scienze umane a linguistico con la votazione minima 60+1. Bellissima, è alta quasi 1.90 ed ha colpito per i suoi capelli biondi, il fisico da star e il suo viso dai tratti esotici.

Di lavoro infatti fin da ragazzina fa da modella. Il suo profilo Instagram è @nicoledimario. Il suo motto è “Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà”. Nicole de La Pupa e il Secchione 2022 non è fidanzata. Nella clip di presentazione ha dichiarato di volere un secchione che diventi cigno grazie a lei che vuole insegnargli lo stile giusto per fare la differenza, oltre alla cultura.

