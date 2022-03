Ivan La pupa e il secchione 2022 chi è il bello del reality

Ivan Vettoretto è entrato a sorpresa nel cast de La Pupa e il Secchione 2022 in coppia con la miss Nicole

La pupa e il secchione 2022 quest’anno è ricco di sorprese. La novità è stata quella di inserire nel cast degli intellettuali del reality non solo figure che rispecchiano dal punto di vista estetico il concetto di secchione. È stato il caso di Gianmarco Onestini.

Il fratello di Luca ed ex cognato di Soleil Sorge della giuria è entrato dopo la quarantena preventiva come concorrente e ha scelto dopo una bachata Maria Laura De Vitiis come Pupa formando una nuova coppia in gara. L’unica bellona rimasta senza compagno era Nicole Di Mario Miss Europe e a sorpresa è arrivato un bellissimo secchione per lei: Ivan Vettoretto scopriamo di più di su di lui, età ed Instagram.

Ivan Vettoretto la Pupa e il Secchione chi è

Ivan Vettoretto è nato a Torino nel 1991 ed ha 31 anni di età. Fin dall’infanzia la sua passione è sempre stata la matematica e sua applicazione alla tecnologia e ha fatto così nella sua città d’origine studi scientifici. Contemporaneamente ha sempre coltivato le sue passioni il motociclismo ed il fitness. Ivan studia informatica all’Università degli studi di Torino e di lavoro fa già il programmatore.

Ivan Vettoretto è il secchione bello di questa edizione del reality in coppia con Nicole Miss Europe Continental. Il profilo Instagram di Ivan Vettoretto è @ivanvettoretto e non ha una fidanzata. Ha detto nella clip di presentazione la sua pupa deve essere molto sensuale e deve insegnargli qualcosa. Vietato parlare di cliché un secchione può anche essere bello.

