Marina è senza dubbio uno dei pilastri della fiction Studio Battaglia. Un carattere duro e al tempo stesso ironico, come descritto da Lunetta Savino, ovvero la sua interprete. Scopriamo qualcosa in più su questa madre autoritaria che fa tremare chiunque nelle aule di giustizia.

C’è qualcosa di vero che si cela dietro il personaggio di Marina nella fiction Rai Studio Battaglia? Ecco le parole di Lunetta Savino tratte da un’intervista rilasciata prima della messa in onda della prima puntata.

Studio Battaglia, Marina nella vita reale

A chi è ispirato il personaggio di Marina nella fiction Studio Battaglia? Lunetta Savino, intervistata da tvserial, si è ampiamente espressa sul carattere di questa donna autoritaria, madre di tre figlie. Sono tante le avvocate di spicco nel panorama italiano, alcune delle quali hanno avuto modo, negli anni, di trovare spazio anche dinanzi alle telecamere, facendosi conoscere dal grande pubblico.

Non vi è però alcun segnale che lasci pensare a una chiara ispirazione per quanto riguarda Marina. Vi è però molto di reale in lei, come spiega Lunetta Savino, che ha tratto ispirazione dalla propria vita per questa prova attoriale.

La descrive come una donna molto forte e autoritaria, che sa bene come usare il sarcasmo, sua grande arma tanto d’attacco quanto di difesa. Non accetta, infatti, di far scorgere agli altri le proprie fragilità. Sa far ridere e, al tempo stesso, far molto male con le parole.

Nella vita reale Lunetta Savino ha un figlio unico maschio. Una situazione ben differente da quella di Marina in Studio Battaglia. Vi è però un po’ di lei in questo personaggio. Ha infatti ammesso che anche lei si sarebbe lasciata andare a un ballo liberatorio, che è una delle scene iconiche della prima puntata. Sorprende tutti, mostrando un lato divertente di sé. In qualità di madre ha saputo restituire il legame che c’è con le sue figlie. Con Marina ha in comune il fatto d’essere sempre molto impegnata, considerando il lavoro che svolge. È presente per le cose che contano ma, a volte, manca nelle situazioni quotidiane.

