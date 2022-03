Jessica e Barù si sono visti dopo il GF Vip? Il like social spiega tutto

I fan dei Jeru increduli, un like messo da Jessica ad un video spiega il suo futuro con Barù dopo la vittoria alla finale del Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP 2022 è stato vinto da Jessica Selassiè che in finale ha sconfitto Davide Silvestri. La Princess ha conquistato mese dopo mese il favore del pubblico, in particolare quello dei social grazie alla sua personalità e alla sincerità mostrata. Nel corso della sua esperienza nella Casa ha legato in particolare con Barù, arrivato terzo. Il loro feeling ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti che hanno dato vita ai Jeru, fandom dedicato alla coppia.

Nel corso dei mesi i fan di Jessica e Barù hanno seguito costantemente il Grande Fratello VIP sperando in una svolta per la coppia, cosa che non è avvenuta. I due spesso si sono avvicinati, in particolare una notte si sono appartati in una capanna costruita appositamente per non essere visti dalle telecamere. Un rapporto che è andato avanti tra alti e bassi con Barù che negli ultimi giorni era riuscito a farsi perdonare per le parole di troppo dette a Jessica in un confessionale. L’avvicinamento tra i due aveva fatto sperare i Jerù che al termine del reality aspettavano in un segno dai social.

Il segno c’è stato ma non è ciò che la gente aspettava. Dopo 24 ore dalla finale, non ci sono state stories o foto che immortalavano Jessica e Barù ma solo un indizio social che spiega tanto del rapporto tra i due. Jessica e Barù si sono visti dopo il GF Vip? A quanto pare per ora no. La stessa vincitrice del Grande Fratello Vip ha messo un like ad un best of worst di Barù. Nella clip pubblicata da un profilo Instagram, il concorrente aveva parole decisamente poco carine nei confronti di Jessica.

Un atteggiamento che non è piaciuto alla Princess che appena visto il video ha subito lasciato un like per la delusione di tutti i fan che speravano nella possibilità di vedere i Jeru diventare una vera coppia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

