Quando va in onda daily de La Pupa e il Secchione

La pupa e il secchione, scopriamo quando va in onda l’edizione daily dello show di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso.

Ha preso il via la quinta edizione de La pupa e il secchione, Barbara D’Urso ha aperto le danze con la prima puntata di martedì 15 marzo 2022. Lo show accompagnerà gli spettatori di Italia 1 per 8 martedì sera, ma l’appuntamento non sarà limitato alla versione serale: ogni giorno infatti andrà anche in scena un’edizione daily del programma che aggiornerà sulle vicende quotidiane dei concorrenti del reality. Scopriamo dunque tutto su La pupa e il secchione short (questo il nome del format giornaliero).

La pupa e il secchione short: tutti i dettagli

L’appuntamento col format ridotto va in onda ogni giorno alle ore 13:00, sempre su Italia 1, canale che trasmette anche l’edizione serale. Il programma, che prende il via mercoledì 16 marzo, il giorno dopo il debutto in prima serata della prima puntata, ha una durata di dieci minuti. L’inizio è fissato subito dopo la fine di Studio Aperto e la fine è prevista per le 13:10 circa, lasciando poi spazio a Sport Mediaset.

L’appuntamento con La pupa e il secchione dunque diventa giornaliero, con dieci minuti che racconteranno l’evolversi delle dinamiche nel programma. Tutte situazioni che poi verranno chiaramente approfondite durante gli appuntamenti settimanali di ogni martedì sera, dove oltre alle prove in cui si devono cimentare i concorrenti si parlerà anche di ciò che è successo in settimana tra i vari protagonisti del reality.

Le puntate previste per questa quinta edizione de La pupa e il secchione sono 8 e come detto andranno in onda ogni martedì sera, con la finale prevista dunque, salvo stravolgimenti del palinsesto, per martedì 3 maggio 2022, quando scopriremo i vincitori di questa quinta edizione del reality show.

