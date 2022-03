La pupa e il secchione 2022 coppia eliminata della prima puntata, dopo il verdetto la caduta di Alessandro in studio genera apprensione

La pupa e il secchione 2022 nonostante abbia rinnovato il format per questa edizione trasformandosi in un mix tra show e reality con le coppie che vivono in una villa da sogno, tiene fede in sostanza al regolamento originale del programma. In ogni puntata la giuria, ovvero Soleil Sorge, Federico Fashion Style ed Antonella Elia, sceglie due coppie da mandare allo scontro finale. Scopriamo gli eliminati di ieri sera della prima puntata della pupa e il secchione.

La pupa e il secchione 2022 coppia eliminata

Ad aprire la prima puntata della pupa e il secchione 2022 la conduttrice Barbara D’Urso che ha presentato i giurati, in studio Soleil e Federico, in collegamento per Covid Antonella. Subito il programma è entrato nel vivo con la presentazione della Villa da sogno dove vivranno i concorrenti per 8 settimane. Poi è stata la volta della presentazione del cast, tra gli strafalcioni, le gaffe e gli errori delle Pupe Emy Buono che ha detto che Silvio Berlusconi è il presidente della Repubblica e Laura Comaschi che ha indicato come capitale della Spagna Ibiza.

In concomitanza delle formazione coppie ufficiali alla prima puntata della Pupa e il secchione è stato il momento delle polemiche: Mila Suarez ha avuto un duro scontro con la giuria che l’ha accusata di essere volutamente provocatoria per farsi notare. Mirko Gancitano ha avuto un botta e risposta con Vera Miales che ha accusato la fidanzata di lui, Guenda Goria, di non accettare la sua storia con suo padre Amedeo. Lite anche tra i giurati e Maria Laura De Vitis, Soleil e Federico non credono nella sua relazione con l’ex Paolo Brosio.

La giuria ha poi indicato alla prova finale per l’eliminazione Asia, Emy e Alessandro e Mirko e Vera. Vengono battuti Asia, Emy e Alessandro ma non sono gli eliminati della prima puntata della Pupa e il Secchione, dormiranno nello sgabuzzino per l’intera settimana. La coppia dei preferiti formata da Flavia Vento ed Aristide Malnati dormirà invece nella suite.

