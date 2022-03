La Pupa e il Secchione 2022 le coppie formate nella prima puntata già infiammano il pubblico social che si divide sui concorrenti in gara. Sono ben assortiti?

A la Pupa e il Secchione 2022, come da tradizione, nella prima puntata i concorrenti vengono accoppiati ufficialmente per gareggiare fino all’ultima delle otto puntate in programma dello show in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. Le coppie ufficiali prevedono una Pupa o Pupo con un Secchione del genere opposto.

La scelta delle coppie alla Pupa e il Secchione 2022 è di vitale importanza, quando ad un concorrente viene chiesto di scegliere il suo partner, diventa artefice del suo successo o della sua sconfitta. Stando al regolamento dello show, infatti, è la giuria a scegliere quale coppia mandare a rischio eliminazione sotto la doccia gelata in stile Ciao Darwin, sulla base della poca armonia della coppia che deve risultare ben assortita.

La Pupa e il Secchione 2022, le coppie ufficiali

Le coppie della Pupa e il Secchione 2022 sono: Flavia Vento ed Aristide Malnati, Alessio Tripi e Valentina Matteucci, Alessandro De Meo con Asia Valente ed Emy Buono, Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, Denis Dosio e Ilaria Bruni, Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Mirko Gancitano, Laura Comaschi e Orlando Puoti, Vera Miales e Niccolò Scalfi. Al momento senza Secchione Nicole Di Mario, mentre Paola Caruso è in fase di ripresa da una brutta allergia.

Le coppie della Pupa e il Secchione 2022 formate dagli autori sono Flavia Vento ed Aristide Malnati, Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini e Laura Comaschi e Orlando Puoti. Francesco Chiofalo ha scelto la secchiona Annaclara Hellwig, preferita ad Ilaria Bruni che è così andata in coppia co Denis Dosio. Alessio Tripi è stato scelto da Valentina Matteucci, Mirko Gancitano ha preferito Mila Suarez a sua suocera Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, padre della sua futura sposa Guenda. In molti su Twitter hanno commentato che è un peccato se avesse scelto Vera sarebbe stato più divertente. Per chi avesse dei dubbi Gianmarco Onestini è un secchione.

