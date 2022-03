Martedì 22 marzo, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, andrà in onda la seconda puntata di Studio Battaglia. Una storia decisamente intrigante, quella della nuova fiction quasi tutta al femminile, tra casi in tribunale e complesse storie sentimentali.

Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia, che sarà ricca di colpi di scena. Viola avrà un ripensamento in merito all’ormai imminente matrimonio. Sul fronte lavorativo, invece, toccherà fronteggiare un terribile attacco hacker.

Studio Battaglia, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Studio Battaglia, in onda martedì 22 marzo alle ore 21.25 su Rai 1, sarà suddivisa in due episodi, 3 e 4. Scopriamo le anticipazioni. Nel terzo episodio emergono alcuni segreti sul passato di Anna e Massimo. I due si sono ritrovati nuovamente fianco a fianco dopo la decisione di lei di cambiare studio legale. Ha “tradito” la sua famiglia e ora deve fare i conti con l’uomo che non ha mai dimenticato, pur essendo sposata. Mentre i due lavorano insieme al caso di una donna che vuole procedere all’impianto di embrioni congelati con l’ex marito, scopriamo qualcosa in più sul tempo che hanno trascorso come coppia.

Carla, intanto, scopre d’aver vissuto per anni in una totale bugia. Le sorelle vengono a sapere la verità, ovvero che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle.

Nel quarto episodio vediamo come un attacco hacker metta in crisi lo studio. Verrà svelata la lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali. Al suo interno vi è anche il nome di un noto senatore. Sua moglie, che intende divorziare, è difesa proprio da Anna.

Viola ha intanto dei ripensamenti. Dovrebbe sposarsi ma il suo cuore dice altro. Alla fine le nozze della sorella più giovane delle tre Battaglia salta definitivamente a causa di Nina. Alberto è infine costretto a confessare un gravoso segreto ad Anna. Ciò potrebbe mettere in crisi il loro matrimonio più del ritorno di Massimo nella sua vita.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI