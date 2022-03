Anticipazioni Amici 2022 prima puntata serale spoiler eliminati

Le Anticipazioni di amici delle prima puntata del serale più eliminati e polemiche infuocate SPOILER. Scopriamo cosa è successo

Dopo mesi di studio, parte Amici 2022 serale con la prima puntata in onda sabato su Canale 5. Come accaduto negli scorsi anni, le registrazioni avvengono 24-48 ore prima della trasmissione ed è così possibile conoscere alcuni dettagli di ciò che è successo. Secondo gli spoiler pubblicati dall’account Twitter amicinews, gli eliminati non sono tre come immaginato inizialmente. Al termine della prima puntata del serale di Amici 2022 sono due i concorrenti che devono abbandonare la scuola. Scopriamo i guanti di sfida, le curiosità e gli eliminati della prima puntata di Amici 2022 il serale.

LEGGI ANCHE: FantaAmici 2022 come partecipare e quando inizia: regolamento

Anticipazioni Amici 2022 prima puntata serale: sorpresa tra gli eliminati

Le prime due squadre ad affrontarsi sono state quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A vincere le manche sono stati Luigi (su Albe), John Erick (contro il duetto Calma ed LDA) e ancora Luigi contro Crytical. In particolare per questo guanto di sfida c’è stato uno scontro tra Zerbi e Pettinelli con il punto andato automaticamente alla squadra Zerbi-Celentano perché la giuria ho considerato equo il guanto di sfida nonostante il parere negativo della Pettinelli.

La quarta prova invece è stata annullata perché non considerata equa e vedeva affrontarsi Michele e Carola contro Christian e Serena. A vincere la prima manche è stata la squadra di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. I concorrenti proposti per l’eliminazione sono stati Alice, Dario e Albe. Ad essere eliminata è stata Alice.

Nella seconda manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Luigi e Sissi vincono le rispettive prove contro Alex e Leonardo, mentre la terza prova è stata annullata. A rischio eliminazione vanno Sissi, Nunzio e Christian e la giuria sceglie di mandare al ballottaggio Christian.

Nella terza manche vince la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Serena, Sissi ed LDA vincono le rispettive sfide. Proprio l’ottima prestazione di Serena, ha attirato l’attenzione di Stefano De Martino che non si è detto d’accordo sul giudizio della professoressa Celentano che spesso criticato il fisico della ragazza. Polemiche anche per le esibizioni di Alex che ha perso tutte le sfide dove è stato coinvolto. A rischio eliminazione Gio Montana, LDA e Leonardo e la giuria sceglie di mandare al ballottaggio Gio Montana.

Il secondo eliminato verrà deciso tra Christian e Gio Montana e si conoscerà solo sabato sera.