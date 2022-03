Chi è Lucia Scherillo di Uomini e Donne: la bionda dama dai 25 fratelli

Chi è Lucia Scherillo di Uomini e Donne un passato da raccontare quella dei suoi 25 fratelli e la passione della danza le fa fare le ore piccole

Al Trono Over di Uomini e donne sta spopolando una bionda dama che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Attaccata da Tina Cipollari per aver rifiutato con leggerezza il Signor Bruno ha avuto modo di farsi conoscere e di raccontare la sua intensa storia di vita. Lucia Scherillo di Uomini e Donne alla sua età, nel corso del tempo, ne ha passate tante, dall’infanzia fino alla scomparsa del marito.

Oggi la sua passione è la danza ed il suo cavaliere ideale, come lei, deve apprezzare questo hobby che le occupa tempo sia in settimana con i corsi che nel week end. La bionda dama del Trono Over arriva a fare le ore piccole nel week end per dare spazio alla sua voglia di ballare! Scopriamo chi è Lucia Scherillo di Uomini e Donne.

Chi è Lucia Scherillo di Uomini e Donne

Lucia Scherillo di Uomini e Donne é una dama del trono over ed ha 72 anni di età. La bionda signora è di origini campane e vive a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ha avuto un infanzia difficile, ha 25 tra sorelle e fratelli e lei è la terzultima della famiglia. La mamma non riuscì all’epoca a potersi occupare di tutti ed in parte è cresciuta in collegio. Molto giovane conosce l’uomo che sarà suo marito. Lucia Scherillo di Uomini e Donne è vedova ha 5 figli, 9 nipoti e 3 nipoti.

La sua passione è la danza, in particolare i balli di gruppo come il mambo e la samba. Tre volte a settimana frequenta i corsi ed il sabato e la domenica fa anche le tre di notte per andare a ballare. Una curiosità su di lei ha detto di essere “corta e male incavata” che in dialetto napoletano significa bassina ma fatta bene. Lucia è infatti alta 1,45 cm circa. Tina Cipollari le ha dato il soprannome di soubrette.