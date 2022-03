Jessica e Barù: Aka7even si intromette il dettaglio social

Jessica e Barù dopo il Gf Vip al momento non danno notizie ufficiali su di sè. Per i fan spunta Aka7even, il punto

Jessica e Barù continuano ad essere seguito dai fan dei Jeru anche dopo il Grande Fratello Vip. La vincitrice è ormai entrata nel cuore del pubblico che ha coniato ansie un nuovo hashtag su Twitter JessiVip. Un successo non da poco che rievoca quello di un altro ex volto di Riccanza e vincitore del reality, Tommaso Zorzi che ha intrapreso una carriera di successo in tv da conduttore.

Il sogno della Princess è proprio quello di condurre un programma tutto suo, in attesa di una proposta allettante si gode la risonanza internazionale che ha conquistato grazie al suo percorso al Grande Fratello Vip in cui molte ragazze si sono riconosciute. L’empatia che ha creato con i suoi fan è decollata anche per il suo Feeling con il nipote di Costantino della Gherardesca. In queste ore però impazza un gossip che vede coinvolto Aka7even.

LEGGI ANCHE: GF Vip Jessica Selassie sbarca su Twitter poi sorprende i fan

Jessica e Barù, la storia Instagram di Aka7even

Jessica e Barù sono sempre al centro dell’attenzione dei fan che non hanno potuto fare a meno di notare e di fantasticare su una storia su Instagram pubblicata dall’ex Amici Aka7even. Alcuni follower hanno chiesto al cantante di Perfetta Così se avesse guardato il Grande Fratello Vip. Lui ha risposto “non molto, però ho sempre tifato per Jessica Selassiè” taggandola.

Lei ha repostato la storia con un grazie seguito da un emoticon a cuoricino. Nulla che lasci pensare ad un corteggiamento ufficiale anche se c’è un dettaglio social che fa sognare i rispettivi fan: Jessica e Aka7even si seguono reciprocamente su Instagram. Si è “intromesso” nel futuro di Jessica e Barù che dopo il Gf Vip non si sono ancora visti o almeno non lo hanno ufficializzato? Presto per dirlo.