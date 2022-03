Mercoledì 16 marzo è andato in onda un nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista 2022. La convivenza è stata ormai avviata da un po’ e scoppiano le prime vere tensioni, anche tra chi sembrava ben solido.

Come prosegue la storia delle tre coppie al centro della nuova edizione di Matrimonio a prima vista 2022? Di seguito vi riportiamo il sunto di quanto successo nella puntata del 16 marzo.

Matrimonio a prima vista 16 marzo: cos’è successo

Nella scorsa puntata i tre mariti e le tre mogli hanno avuto modo di incontrarsi separatamente e scoprire come stia andando l’esperienza per gli altri. In seguito hanno avuto inizio le convivenze, che ovviamente portano con sé le prime tensioni. Nella puntata del 16 marzo vediamo Cristina partire per la crociera che aveva in programma. Ha raggiunto Malta per trascorrere le vacanze con un’amica. Mattia non ha del tutto accettato questa scelta di partire, nonostante tutto. I due provano a vedersi spesso in videochiamata. Lei prova a rassicurarlo ma la lontananza giocherà un ruolo importante. I due sentiranno la mancanza dell’altro/a?

Finalmente pare esserci una certa sintonia tra Antonio e Giorgia. Qualche carezza al risveglio ed ecco nascere un po’ di intimità. Continua il tour di Rieti, con Antonio che conosce gli amici di Giorgia e poi sua madre, Patrizia, che lo accoglie in maniera molto calorosa. In seguito sono partiti per Lecce.

Differente il programma per Gianluca e Giorgia, recatisi in un negozio di animali per comprare una pesciolina che possa fare compagnia a quello che lui ha già. A cena arrivano poi due amici di lui, che hanno preso parte al loro matrimonio. La serata sembrava volgere al meglio ma poi ha preso una brutta piega quando gli amici pongono alcune domande sulla loro relazione. Il clima si fa teso e lo è anche il giorno dopo. Lui torna dal lavoro e ha bisogno di un confronto. Ritiene lei abbia fin troppe insicurezze che non è in grado di superare. Ha inoltre la sensazione d’essere in realtà l’unico a fare sforzi per consentire alla relazione di funzionare.

Antonia e Giorgio sono invece a Lecce, dove lui è pronto a farle conoscere il suo mondo. Lui è appassionato di equitazione e così la prima tappa è una passeggiata a cavallo. La sera lei viene accolta dai suoceri, che preparano una grande cena. È tutto volto ad accoglierla al meglio, con tanto di palloncini di benvenuto. Il clima è splendido e lei si sente già a casa.

Uno dei momenti più importanti è però il ritorno di Cristina dalla crociera. Mattia va a prenderla alla stazione e la porta a pranzo fuori. Durante il viaggio in macchina, però, mette in scena una sorta di terzo grado. Prova a capire se abbia conosciuto qualcuno. Un comportamento che sembra infastidirla non poco. I due però si conoscono da pochi giorni e la fiducia non nasce dall’oggi al domani.

Lui non si è mai innamorato e vuole che la prima volta sia speciale. La vacanza di lei potrebbe aver cambiato gli equilibri della coppia. Mattia non sembra più così convinto di lei dopo la prima fase idilliaca. Il solo fatto che lei abbia confermato la volontà di partire ha rappresentato per lui un campanello d’allarme.

