Can Yaman Francesca Chillemi foto dedica dell’attore fa impazzire i fan, scatta la censura

Can Yaman Francesca Chillemi, la foto con tanto di didascalia ha scatenato l’entusiasmo sugli attori di Viola come il mare. Le reazioni

Can Yaman Francesca Chillemi hanno tempo fa scatenato i rumors su un loro presunto flirt nato sul set di Viola come il Mare e sull’ira del marito di lei Stefano Rosso, nonché della sua famiglia. Meno di un mese fa, il 24 febbraio, su Twitter la Lux Vide, società di produzione televisiva in particolare di fiction, ha pubblicato degli scatti in anteprima del backstage della serie che i due due attori hanno girato scatenando il gossip.

Ad accendere di nuovo i riflettori sulla coppia, esclusivamente nella fiction e non nella vita reale, è lo scatto postato su Instagram da Can Yaman. L’attore turco ha pubblicato due foto con Francesca Chillemi a Palermo, tratte dal set della serie in uscita a breve, con una didascalia che è di fatto una dedica alla sua collega: Viola come il mare, ma bella come il sole, taggando l’attrice che al momento non ha messo nessun like al post nè ha commentato lo scatto.

Nulla di equivoco. I fan del attore turco nei commenti su Instagram si sono scatenati. Utenti indiani, spagnoli, brasiliani e anche italiani hanno apprezzato la foto di Can Yaman e Francesca Chillemi. C’è stato anche chi ha fatto allusioni sul loro rapporto e l’attore turco ha limitato i commenti al post, ma non sappiamo se il motivo di questa scelta sia legato a frasi poco opportune dei suoi follower ben 9.2 milioni.

