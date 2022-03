Alice De Bortoli chi è: la tv nel suo passato

Alice De Bortoli è un volto noto dei social dove spopola postando foto e video. L’avete già vista in tv. Scopriamo chi è la giovane star

Alice De Bortoli è oggi una nota influencer e tik toker italiana con un passato in tv. Bella e seguitissima dalla generazione z, piace ai follower anche per la sua semplicità e per il modo non costruito di porsi con i suoi fan. Nel corso degli anni, nonostante la sua giovane età la De Bortoli è riuscita a gestire il crescente successo con intelligenza e caparbietà diventando nel suo lavoro tra le più apprezzate del settore. Non a caso si distingue anche per post motivazionali in cui spiega ai suoi follower che i social non sono tutto nella vita e spesso parla dell’importanza di praticare sport e seguire una sana alimentazione. Scopriamo chi è Alice De Bortoli e dove l’avete già vista in tv.

Alice De Bortoli chi è

Alice De Bortoli è una tik toker italiana con oltre due milioni di follower e di lavoro fa l’influencer. È di origini venete, abita a Treviso anche se spesso è a Milano per la sua professione ed è nata l’8 ottobre 2003. Alice De Bortoli ha 18 anni di età ed è alta 1,60 circa a colpo d’occhio con un fisico mozzafiato che incanta i fan. Di studi ha fatto il Liceo di Scienze Umane sperimentale in economia ed è stata grazie alle sue capacità comunicative rappresentante d’istituto. Fin dall’infanzia ha alimentato con il supporto della famiglia le sue passioni: la danza e la musica. Sarà anche per le affinità che in questi anni il mondo del gossip le ha attributo diversi flirt tra i cantanti come Thomas, Aka7even e Blanco. Con il primo sono solo grandissimi amici mentre Alice De Bortoli ha avuto un fidanzato ufficiale Simone Berlini anche lui noto tik toker classe 2000.

La storia d’amore tra Alice e Simone è durata un anno e mezzo ed è finita ad inizio 2020. Si sono lasciati a detta di lui perché i momenti brutti superavano quelli belli mentre lei ha detto che la relazione l’ha chiusa perché ad un certo punto si è sentita usata. Alice De Bortoli è diventata famosa con la partecipazione al Collegio 3, il programma di Rai 2 che spopola tra i giovanissimi perché mette alla prova dei liceali che iniziano un percorso di studio con dei metodi all’antica.

