Blanco e la super influencer insieme in discoteca, flirt? FOTO

Blanco ha una fidanzata? Non sembra in discoteca a Milano è insieme ad una nota influncer, aria di flirt

Blanco dopo la vittoria di Brividi a Sanremo 2022 in feat con Mahmood è sempre più al centro del gossip. L’addio alla fidanzata Giulia Lisioli, 19enne, e i video in discoteca con e senza Irama hanno fatto il giro del web, su Instagram e Tik Tok sono stati virali per giorni. Nulla di strano, Blanco 19 anni di età e pop star ha tutto il diritto di divertirsi. In questo ore però i fan non hanno potuto fare a meno di notare che in diversi video in discoteca a Milano, al tavolo con altri amici Blanco era particolarmente vicino ad Alice de Bortoli.

Bellissima quella che molti fan sognando definiscono la nuova fidanzata di Blanco, è una nota tik toker con oltre 2 milioni di follower solo su Instagram, quella che in gergo si definisce una super influencer. Il successo social per Alice è arrivato dopo la partecipazione al Collegio 3 e non risulta essere fidanzata.

In molti video postati anche da diversi fandom del cantante sui social, come il profilo Instagram blanchitobabyy, si vede quanto tra Blanco ed Alice de Bortoli ci sia un feeling particolare. I due sono apparsi spesso vicini al tavolo in comune in discoteca e li hanno visti ballare insieme, l’hype non si è fatta attendere: per molti si respira aria di flirt tra Blanco ed Alice de Bortoli.

