Amici 2022 guanti di sfida serale prima puntata: tutti i confronti NO SPOILER

Amici 2022, al debutto ricapitoliamo tutti i guanti di sfida della prima puntata del serale e le motivazioni no spoiler

Amici 2022 è giunto alla tanto attesa fase del serale. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha sostanzialmente confermato il format dell’anno scorso: tre squadre capitanate da due prof., la giuria composta da Stefano de Martino, Stash ed il principe Emanuele Filiberto di Savoia che decretano il vincitore di ogni manche a due. Anche se molti pensano sia stato il cantante San Giovanni a vincere la passata edizione del programma è stata la ballerina Giulia Stabile, ora tra i professionisti.

Cavallo di battaglia del talent anche quest’anno sono i famigerati confronti tra gli allievi voluti da un prof per valorizzare il proprio pupillo o mettere in difficoltà un concorrente di un’altra squadra, dipende dalla strategia di chi decide lo spirito del confronto stesso. Scopriamo i guanti di sfida di questa sera, prima puntata del serale di Amici 2022 ufficializzati dalla produzione, quindi no spoiler.

Amici 2022, i guanti di sfida della prima puntata del serale

Amici 2022 nella sua prima puntata del serale ha in serbo dei guanti di sfida letteralmente entusiasmanti. Il primo confronto è stato chiesto dalla prof Pettinelli che ha deciso di mettere in sfida il suo allievo Crytical e contro Alex della Cuccariini. Il guanto consiste nello scrivere su una canzone delle barre sulla guerra, il motivo è che vede troppi cantautori incidere brani fini a se stessi senza raccontare con la giusta sensibilità il mondo che li circonda.

Crede che Crytical abbia le giuste potenzialità mentre vede in Alex solo una bella voce. Il secondo guanto di sfida della prima puntata del serale di Amici 2022 è chiesto sempre dalla Pettinelli, questa volta tra il suo Albe ed LDA di Rudy Zerbi. Entrambi dovranno preparare la cover di “Take You Dancing” di Jason Derulo. L’obiettivo è di mettere in luce la freschezza di Albe rispetto al modo ritenuto da lei antico di cantare e scrivere del figlio di D’Alessio. Per il ballo ad aprire le danze è la maestra Celentano che lancia un guanto di sfida tra la sua Carola e Serena di Todaro sulla bellezza oggettiva funzionale alla danza, sul mettere in evidenza il fisico esile e la perfezione delle linee.

Serena si dichiara pronta a preparare la coreografia tra le lacrime. Stasera alla finale di Amici 2022 l’altro guanto di sfida lanciato dalla Celentano è tra il suo allievo, il ballerino classico Michele e Christian di Todaro, un danzatore modern. Per la maestra Alessandra devono sfidarsi in un passo a due con elemento scenico. Per lei Michele è completo mentre Christian è mediocre e questo confronto serve a mettere in luce le differenze qualitative tra i due.

È la volta del prof. Rudy Zerbi che lancia un guanto di sfida tra il suo LDA ed Alex della Cuccarini. Un confronto apparentemente semplice, i due cantautori devono scrivere delle barre di facile comprensione, che arrivino al cuore della gente, come l’ex discografico crede sia capace di fare il figlio di D’Alessio a differenza del lacunoso sfidante. Poi chiede un confronto tra il suo Luigi e Crytical della Pettinelli che devono preparare tre brani di tre stili diversi: Rock, pop e rock ‘n roll. In questo modo vuole valorizzare la versatilità del suo allievo. Infine il prof Zerbi per la prima del serale lancia un guanto di sfida che vede protagonisti Luigi ed Alex tema performer sulle note di Sex Bomb.

Il guanto di sfida che questa sera alla prima del serale di Amici 2022 propone Todaro è tra il suo ballerino Nunzio e Leonardo della Celentano: latinista contro latinista dovranno ballare un passo a due di samba rispettivamente con Serena e Carola. Il suo obiettivo è dimostrare la superiorità tecnica di Nunzio. La prima busta rossa è per la coppia di prof Zerbi-Celentano da parte degli avversari Cuccarini e Todaro. Significa guanto di sfida per i docenti, questa volta su un musical a piacere.

