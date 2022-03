Anna Pettinelli Temptation Island: quand’era Patata, il percorso con Stefano Macchi VIDEO

Anna Pettinelli ha partecipato a Temptation Island Vip con il fidanzato Stefano Macchi. Ricordate il tormentone Patata?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno partecipato all’edizione di Temptation Island Vip del 2019. Capelli rosa che le stavano divinamente e temperamento da vendere Anna Pettinelli all’epoca ha accettato la sfida di partecipare ad un programma con un taglio completamente diverso rispetto alla sua longeva carriera in radio e in tv. Ha iniziato a 16 anni con la classica gavetta nelle emittenti locali della sua Livorno per poi arrivare ad essere speaker di successo di Rds. Ha fatto in tv oltre all’opinionista anche due edizioni di Sanremo in coconduzione nel 1983 e nel 1986.

La generazione dei genitori che seguono Amici la ricordano sicuramente giovanissima in Sapore di Mare 2, innamorata di Gianni e rivale di Azzurra. Il grande publico ed in particolare la generazione zeta la ricorda a Temptation Island Vip al falò di confronto con Stefano Macchi. La famigerata “chi sono io? Tata! Che viene da? Patata. Sono io Patata non lei!” ha scritto la storia della tv, spopolando sui social con il meme Patata che in tutte le salse è stato virale sul web per un’intera estate. Quella lei che il suo fidanzato Stefano Macchi aveva chiamato Patata, nomignolo che il compagno ha dato alla Pettinelli, è all’epoca la single Cecilia Zarrigo di 23 anni di età, con cui il doppiatore aveva creato un’amicizia che ad Anna non era piaciuto per nulla.

Il percorso di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip era nato per dimostrare alla gente che i loro 18 anni di differenza non erano un ostacolo insormontabile e che l’amore vero esiste. Inizia e prosegue tutto nel migliore dei modi fino quando all’improvviso la Pettinelli esplode stufa del rapporto di complicità e vicinanza che si è creato tra il suo fidanzato e Cecilia Zarrigo e chiede un falò di confronto. Lei ci vede confidenza eccessiva, una sorta di “fidanzatina del villaggio” lui una pura amicizia come se fosse la compagna di banco a scuola. Escono dal falò di confronto in coppia e Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno ancora insieme. Cecilia Zarrigo oggi è incinta del suo fidanzato Moreno Casamassima, di lavoro editore. Di seguito il famoso video di Anna Pettinelli a Temptation Island quand’era Patata!

