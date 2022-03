Carola Amici 2022 chi sono i genitori e da dove viene

Scopriamo chi sono i genitori di Carola, molto importanti per la formazione della ballerina protagonista di Amici 2022.

Carola Puddu è tra le protagoniste dell’edizione serale di Amici 2022. La ballerina sarda ha alle spalle un’esperienza veramente importante, con scuole prestigiose e avventure in giro per il mondo. Nella formazione della ballerina, che concorre nella squadra di Alessandra Celentano in questa edizione del talent di Canale 5, sono stati molto importanti i genitori: scopriamo tutto su di loro e sulle origini della giovane ballerina.

Amici 2022: i genitori di Carola

Lo straordinario talento di Carola viene notato sin dalla tenera età: ad appena 9 anni, la bambina sembra giù una promettente stella del ballo e la sua maestra di allora, Anna Kukurba, consiglia ai genitori di Carola di portarla a sostenere un test per entrare nella prestigiosa Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. I genitori decidono di andare in Francia e di portare Carola a sostenere la prova, anche se, come hanno raccontato, senza farsi troppe illusioni. Insomma, sono andati più che altro per non lasciare nulla di intentato e non avere rimpianti, e invece la ballerina ha superato brillantemente il test, risultando la prima sarda a farcela e vincendo una borsa di studio per sei mesi.

Carola si trasferisce dunque dal suo paesino in Sardegna, Selargius, in Francia dove comincia la sua avventura nella Scuola dell’Opera di Parigi. L’avventura di Carola non finisce però qui, perché poi Carola si reca in Canada per studiare al Canada’s National Ballet School. Nel 2018 subisce un brutto infortunio che la tiene lontana dal ballo per diversi mesi, ma Carola riesce comunque a tornare a danzare e ora è pronta a vivere questa avventura ad Amici, dove vuole concorrere per la vittoria finale nell’edizione serale che sta per prendere il via.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI