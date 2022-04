Retroscena Amici 21 sesta puntata serale: dopo l’eliminazione della scorsa settimana, Carola è ancora viva nel tifo dei fan, che si sono presentati in studio con dei cartelloni però censurati.

La puntata della scorsa settimana ha sancito l’eliminazione di Carola dalla scuola di Amici 21, ma il supporto per la ballerina sarda è rimasto molto ampio. Durante le registrazioni della puntata che andata in onda ieri sera sabato 23 aprile, molti fan sono accorsi in studio portando dei cartelloni a supporto della ragazza, testimonianza dell’impatto importante che ha avuto nel talent show di Canale 5.

Il problema si è creato, però, quando è stata svelata prima della registrazione la volontà di portare dei cartelloni per Luigi citando Carola che su Twitter è diventato un vero e proprio caso per i fan dei Caroligi.

Amici 21: cartelloni per Carola scatta la censura

Cartelloni e cori sono stati realizzati nel corso della registrazione della sesta puntata di Amici 21 per Carola e per Luigi. A Strangis è stato chiesto di vincere anche per la ragazza che prima di uscire dalla casetta dopo l’eliminazione ha dichiarato il suo interesse per il cantante chiedendo di vincere per lei.

Gran parte del pubblico si è schierato a supporto della papabile coppia, mantenendo vivo quell’interesse che ha mostrato sin dall’inizio dello show. Facciamo un passo indietro prima di entrare nei dettagli del tentavo di censura dei cartelloni per Carola e Luigi durante la sesta puntata di Amici 21 di ieri sera 23 aprile.

I tributi sono una piccola consolazione l’allieva di danza classica, la cui eliminazione settimana scorsa ha sicuramente fatto scalpore. Arrivata ad Amici21 con i crismi della favorita, grazie a studi molto prestigiosi alle spalle e il supporto della maestra Celentano, la ballerina sarda è stata invece costretta ad abbandonare prematuramente il Talent subendo un’eliminazione dal terribile sapore di beffa.

Smaltita la delusione, però, per Carola sono arrivati due motivi per risollevarsi di morale. L’affetto immutato del pubblico da una parte, dall’altra una proposta lavorativa molto importante, proveniente dal maestro Valerio Longo, che le ha offerto il ruolo di protagonista nello spettacolo Giulietta e Romeo. La sarda ha accettato con entusiasmo questa bellissima proposta e nella sua nuova esperienza avrà modo anche di incontrare un’altra ex allieva di Amici: Serena Marchese, che ha preso parte alla scorsa edizione del talent show.

Insomma, dopo la pioggia è tornato il sole per Carola, che ora si gode la nuova offerta lavorativa e il supporto pubblico, seguendo a questo punto Luigi nel prosieguo della sua esperienza. Ora torniamo sulla questione cartelloni e censura. Alcuni fan dei Caroligi hanno twittato con l’hashtag Amici Spoiler e inviato al profilo Twitter Amici News, sempre preciso sulle anticipazioni, dei cartelloni con su scritto frasi del tipo “Luigi vinci per Carola”.

Diversi utenti sono insorti, molti con educazione, chiedendo di non mostrarli in studio durante la sesta puntata del serale talent show del 23 aprile, un tentativo di censura ma con un buon fine: leggere una frase di questo tipo avrebbe potuto condizionare le esibizioni di Strangis che avrebbe potuto equivocare il supporto del pubblico per lui. Alcuni hanno rinunciato a mostrare i cartelloni su Luigi e Carola accettando di buon grado la censura, altri li hanno comunque esposti nella sesta puntata del serale di Amici 21 andata in onda ieri sera.

